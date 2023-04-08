https://sputniknews.com.tr/20230408/ysk-sayilari-acikladi-16-milyon-depremzede-adresini-tasimadi-1069365099.html

YSK sayıları açıkladı: 1.6 milyon depremzede adresini taşımadı

YSK sayıları açıkladı: 1.6 milyon depremzede adresini taşımadı

YSK'nin verilerine göre seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

sandık

cumhurbaşkanlığı

depremzede

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 11 ildeki milyonlarca insan, deprem bölgesindeki yakın illere ya da Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti. Depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmaları için göç ettikleri kentlerde kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu.Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, oy verme yeri değişikliklerinin 2 Nisan Pazar günü itibarıyla sona ermesiyle birlikte, deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı. Bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık, cumhurbaşkanlığı, depremzede