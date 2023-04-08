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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/ysk-sayilari-acikladi-16-milyon-depremzede-adresini-tasimadi-1069365099.html
YSK sayıları açıkladı: 1.6 milyon depremzede adresini taşımadı
YSK sayıları açıkladı: 1.6 milyon depremzede adresini taşımadı
YSK'nin verilerine göre seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T10:15+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
sandık
cumhurbaşkanlığı
depremzede
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 11 ildeki milyonlarca insan, deprem bölgesindeki yakın illere ya da Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti. Depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmaları için göç ettikleri kentlerde kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu.Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, oy verme yeri değişikliklerinin 2 Nisan Pazar günü itibarıyla sona ermesiyle birlikte, deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı. Bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.
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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık, cumhurbaşkanlığı, depremzede
seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık, cumhurbaşkanlığı, depremzede

YSK sayıları açıkladı: 1.6 milyon depremzede adresini taşımadı

10:15 08.04.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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YSK'nin verilerine göre seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 11 ildeki milyonlarca insan, deprem bölgesindeki yakın illere ya da Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti.

Depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmaları için göç ettikleri kentlerde kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu.
Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, oy verme yeri değişikliklerinin 2 Nisan Pazar günü itibarıyla sona ermesiyle birlikte, deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı. Bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.
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