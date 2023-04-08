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https://sputniknews.com.tr/20230408/uzman-psikolog-evre-yemekten-degil--yasamaktan-zevk-almayi-kesfedin--1069370583.html
Uzman Psikolog Evre: Yemekten değil, yaşamaktan zevk almayı keşfedin
Uzman Psikolog Evre: Yemekten değil, yaşamaktan zevk almayı keşfedin
Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, kilo vermek için diyete girmenin tek başına yeterli olmadığını söyleyerek, stres kontrolünün kilo vermenin olmazsa... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T15:47+0300
2023-04-08T15:47+0300
kilo
kilo vermek
kilo kontrolü
yaşam
diyet
diyetisyen
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil Evre, kilo vermek için diyete girmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, kilo alımını durdurmak için en önemli faktörlerden birinin stres kontrolü olduğunu söyledi.'Stres, kilo alma sebeplerinin başında geliyor'Düzensiz beslenmenin yanı sıra en önemli kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam için doğru yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, iş yoğunluğu, kendine zaman ayıramam gibi faktörler olduğunu söyleyen Denizgil Evre, içsel stres faktörlerinin ise kendimize koyduğumuz katı kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya hiç şeklindeki düşünce şekilleri olduğunu ifade etti. Evre, “İnsanlar, belli bir kilo beklentisinde olmanın doğurduğu stres ve bu gerçekleşmediğinde oluşan hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinlerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate almak oldukça önemli ve gereklidir. Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında ‘ya hep ya hiç’ düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir” ifadesini kullandı.'Yemekten değil yaşamaktan zevk almayı keşfedin'Kişiler stresle karşılaştığı zaman vücudun stres hormonlarını salgılamaya başladığını söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, aynı zamanda kan basıncının yükselmesi gibi tepkilerin de geliştiğini belirtti. Kişinin hayatındaki problemin çözüldüğü zaman ise stres belirtilerinin de kendiliğinden ortadan kalktığını söyleyen Denizgil Evre, stresle baş edilemediği zaman ise vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıktığını ifade etti. Çarpıntı, baş ağrısı ve bitkinlik dışında en önemli stres belirtilerinden bazılarının da gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak bozukluğu ve sindirim zorluğu olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Denizgil Evre, duygusal belirtilerin ise mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygı olduğunu söyledi. Sosyal hayatın azalması ve kişinin evde daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yöneldiğini söyleyen Denizgil Evre, bu durumun kilo almaya neden olduğunu belirtti.Tuğçe Denizgil Evre şöyle, “Sosyal hayatın azalması ev içinde geçen zamanın artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelmesine neden olabiliyor. Bu davranış özellikle gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/uzman-diyetisyen-kahvaltida-tuketildiginde-kilo-aldiran-yiyecekleri-acikladi-1066433712.html
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kilo, kilo vermek, kilo kontrolü, diyet, diyetisyen
kilo, kilo vermek, kilo kontrolü, diyet, diyetisyen

Uzman Psikolog Evre: Yemekten değil, yaşamaktan zevk almayı keşfedin

15:47 08.04.2023
© Fotoğraf : Pixabay/ TeroVesalainenKilo – kilo verme - şişmanlık – diyet – tartı -
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet – tartı - - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© Fotoğraf : Pixabay/ TeroVesalainen
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Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, kilo vermek için diyete girmenin tek başına yeterli olmadığını söyleyerek, stres kontrolünün kilo vermenin olmazsa olmazlarından olduğunu vurguladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil Evre, kilo vermek için diyete girmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, kilo alımını durdurmak için en önemli faktörlerden birinin stres kontrolü olduğunu söyledi.

'Stres, kilo alma sebeplerinin başında geliyor'

Düzensiz beslenmenin yanı sıra en önemli kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam için doğru yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, iş yoğunluğu, kendine zaman ayıramam gibi faktörler olduğunu söyleyen Denizgil Evre, içsel stres faktörlerinin ise kendimize koyduğumuz katı kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya hiç şeklindeki düşünce şekilleri olduğunu ifade etti. Evre, “İnsanlar, belli bir kilo beklentisinde olmanın doğurduğu stres ve bu gerçekleşmediğinde oluşan hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinlerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate almak oldukça önemli ve gereklidir. Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında ‘ya hep ya hiç’ düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir” ifadesini kullandı.

'Yemekten değil yaşamaktan zevk almayı keşfedin'

Kişiler stresle karşılaştığı zaman vücudun stres hormonlarını salgılamaya başladığını söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, aynı zamanda kan basıncının yükselmesi gibi tepkilerin de geliştiğini belirtti. Kişinin hayatındaki problemin çözüldüğü zaman ise stres belirtilerinin de kendiliğinden ortadan kalktığını söyleyen Denizgil Evre, stresle baş edilemediği zaman ise vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Çarpıntı, baş ağrısı ve bitkinlik dışında en önemli stres belirtilerinden bazılarının da gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak bozukluğu ve sindirim zorluğu olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Denizgil Evre, duygusal belirtilerin ise mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygı olduğunu söyledi. Sosyal hayatın azalması ve kişinin evde daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yöneldiğini söyleyen Denizgil Evre, bu durumun kilo almaya neden olduğunu belirtti.

Tuğçe Denizgil Evre şöyle, “Sosyal hayatın azalması ev içinde geçen zamanın artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelmesine neden olabiliyor. Bu davranış özellikle gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendirdedi.
Kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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Uzman diyetisyen, kahvaltıda tüketildiğinde kilo aldıran yiyecekleri açıkladı
1 Şubat, 09:48
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