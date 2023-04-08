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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/ukraynanin-topcu-saldirisinda-rusyanin-bir-koyunde-binalarda-hasar-meydana-geldi-1069386630.html
Ukrayna’nın topçu saldırısında Rusya’nın bir köyünde binalarda hasar meydana geldi
Ukrayna’nın topçu saldırısında Rusya’nın bir köyünde binalarda hasar meydana geldi
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin valisi Gladkov, Ukrayna’nın düzenlediği topçu saldırısı sonucu sınır bölgedeki Arhangelskoye köyünde bir çiftlikte hasarın... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T23:29+0300
2023-04-08T23:29+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
ukrayna
saldırı
topçu ateşi
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şebekino ilçesinin Arhangelskoye köyünde bir çiftlik Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldı. Siviller arasında ölen veya yaralanan yok. Yıkım var. 12 top mermisinin düşmesi sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırdaki duvarlar ve çatı, tahıl ambarı ve ek bina yıkıldı” dedi.Acil müdahale ekiplerinin olay yerine gelerek saldırı sonuçlarını kaldırmak için gereken faaliyette bulunduğu kaydedildi.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nin sınır köyleri, 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna yönünden saldırılara maruz kalıyor.
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belgorod, rusya, ukrayna, saldırı, topçu ateşi
belgorod, rusya, ukrayna, saldırı, topçu ateşi

Ukrayna’nın topçu saldırısında Rusya’nın bir köyünde binalarda hasar meydana geldi

23:29 08.04.2023
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin valisi Gladkov, Ukrayna’nın düzenlediği topçu saldırısı sonucu sınır bölgedeki Arhangelskoye köyünde bir çiftlikte hasarın meydana geldiğini ve 10 büyükbaş hayvanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şebekino ilçesinin Arhangelskoye köyünde bir çiftlik Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldı. Siviller arasında ölen veya yaralanan yok. Yıkım var. 12 top mermisinin düşmesi sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırdaki duvarlar ve çatı, tahıl ambarı ve ek bina yıkıldı” dedi.
Acil müdahale ekiplerinin olay yerine gelerek saldırı sonuçlarını kaldırmak için gereken faaliyette bulunduğu kaydedildi.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nin sınır köyleri, 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna yönünden saldırılara maruz kalıyor.
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