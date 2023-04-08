https://sputniknews.com.tr/20230408/ukraynanin-topcu-saldirisinda-rusyanin-bir-koyunde-binalarda-hasar-meydana-geldi-1069386630.html

Ukrayna’nın topçu saldırısında Rusya’nın bir köyünde binalarda hasar meydana geldi

Ukrayna’nın topçu saldırısında Rusya’nın bir köyünde binalarda hasar meydana geldi

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin valisi Gladkov, Ukrayna’nın düzenlediği topçu saldırısı sonucu sınır bölgedeki Arhangelskoye köyünde bir çiftlikte hasarın... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T23:29+0300

2023-04-08T23:29+0300

2023-04-08T23:29+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

ukrayna

saldırı

topçu ateşi

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şebekino ilçesinin Arhangelskoye köyünde bir çiftlik Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldı. Siviller arasında ölen veya yaralanan yok. Yıkım var. 12 top mermisinin düşmesi sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırdaki duvarlar ve çatı, tahıl ambarı ve ek bina yıkıldı” dedi.Acil müdahale ekiplerinin olay yerine gelerek saldırı sonuçlarını kaldırmak için gereken faaliyette bulunduğu kaydedildi.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nin sınır köyleri, 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna yönünden saldırılara maruz kalıyor.

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belgorod, rusya, ukrayna, saldırı, topçu ateşi