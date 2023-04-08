https://sputniknews.com.tr/20230408/ugur-dundar-abdli-suc-ortagi-sezgin-baran-korkmazin-cia-ajani-oldugunu-one-surdu-1069365208.html

Uğur Dündar: ABD’li suç ortağı, Sezgin Baran Korkmaz’ın CIA ajanı olduğunu öne sürdü

Uğur Dündar: ABD’li suç ortağı, Sezgin Baran Korkmaz’ın CIA ajanı olduğunu öne sürdü

Gazeteci Uğur Dündar, “SBK'nın 23 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı Salt Lake City'deki mahkemenin savcıları ile jüri tarafından suçlu bulunan ve ömür boyu... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T10:26+0300

2023-04-08T10:26+0300

2023-04-08T10:28+0300

sezgin baran korkmaz

politika

uğur dündar

abd

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/17/1044798982_41:0:1045:565_1920x0_80_0_0_b45efb855f81966dda8dccf88326e909.jpg

Sözcü yazarı Uğur Dündar, İstanbul Başsavcılığı tarafından kara para aklamak suçundan hakkında arama kararı çıkmadan hemen önce yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasıyla Türkiye’den kaçan, Avusturya’da yakalanarak yine kara para aklamak suçundan hakkında arama kararı çıkaran ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandığını yazdı.Dündar, “SBK'nın 23 Ekim'de hâkim karşısına çıkacağı Salt Lake City'deki mahkemenin savcıları ile jüri tarafından suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezası istenilen sanık Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen) avukatı Mark J. Geragos arasındaki yazışmada Geragos, Sezgin Baran Korkmaz'ın CIA ajanı olduğunu öne sürdü” ifadelerini kullandı. “Mahkeme jürisinin hakkındaki 10 iddianın 10'undan da suçlu bulması üzerine savcılık, Dermen'in, ABD Hazinesi'ni dolandırmak ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istiyor. Dermen'in avukatları ise müvekkillerinin suç şebekesinin ‘lideri’ olmadığını iddia ediyorlar. Avukatlar savcılığa hitaben kaleme aldıkları ve Dermen'i savundukları yazıda, ömür boyu hapis cezasının aşırı olacağını belirtiyorlar” bilgilerini paylaşan Dündar, “Belgede, Türkiye'yi yakından ilgilendiren çarpıcı bir bölüm de yer alıyor” diye de ekledi.Dündar, yazısında davaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:“Bu bölümde avukatlar, asıl suçu işleyenlerin, sonradan itirafçı olup cezalarının düşürülmesini sağlayan Isiah ve Jacop Kingston kardeşler ile, onların eşleri olduğunu savunuyorlar.Yazışmada Kingston kardeşler ile Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıştıran kişinin Dermen olduğu kabul ediliyor. Ancak bu tanıştırmanın ardından Dermen'in devre dışı bırakıldığı, Kingstonlar ile SBK'nın birlikte şebeke kurup, suç işledikleri belirtiliyor.Buna göre Kingstonlar, Dermen'in yargılandığı mahkemedeki ifadelerinde bu kişinin ABD'deki bazı kanun uygulayıcılarıyla bağlantısı nedeniyle, kendilerine suç işlerken yakalanmayacaklarına dair güvence verdiğini anlatmışlar.Ancak mahkeme görüldükten sonra savcılık, itirafçı Kingston kardeşlerle mülakatlara devam etmiş. Nitekim avukatların mektubunda mahkeme sonrasında, 9 Nisan 2021 tarihinde Jacob Kingston ile savcılık tarafından yapılan mülakatta, Jacop'un farklı konuştuğuna dikkat çekiliyor.Jacop Kingston'ın bu mülakatta, işledikleri suçlardan ceza almamalarını sağlayacak ‘şemsiye’nin (umbrella) Dermen tarafından değil, bizzat Sezgin Baran Korkmaz tarafından vadedildiğini anlattığı kaydediliyor.Kingston savcılara, SBK'nın kendilerine söz verdiği ‘şemsiye korumanın’ CIA bağlantılı olduğunu söylüyor. Kingston, SBK'nın eski CIA Başkanı James Woosely ve eşi Nancye Woosely ile, CIA ajanı Graham Fuller tarafından tanıştırıldığını anlattığını belirtiyor. (Daha önce SBK'nın James Woosely'e verilmek üzere suç ortaklarından 6 milyon dolar aldığı, yani ABD'li dolandırıcıları da dolandırdığı haberleri çıkmıştı-UD)Kingston'un, bu tanıştırmalar sonucunda, bizzat SBK'nın da bir CIA ajanı olduğu çıkarımını yaptığı öne sürülüyor.Savcılık yazısında Kingston'un mülakatta, Dermen'in kendilerinden uzaklaştığını, onun yerine Korkmaz ve CIA bağlantılarına güvendiklerini anlattığı da yer alıyor.Yine savcılık belgesinde Kingston'un Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'deki Türk Büyükelçi ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü iddiası da (ifadesine dayandırılarak) bulunuyor.Avukatların savcılığa gönderdiği mektupta, Kingston'ın 2021 yılındaki ifadesinde, Dermen arabada beklerken, kendisinin bu dünya liderleri ve büyükelçilerle görüşmelerde bulunduğunu itiraf ettiği de kayda geçiriliyor.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sezgin baran korkmaz, uğur dündar, abd, cia