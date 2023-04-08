https://sputniknews.com.tr/20230408/tirla-tasinan-tekne-uzerinde-basini-ust-gecide-carpan-kisi-yasamini-yitirdi-1069381879.html
TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi
TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'da TIR'ın dorsesinde nakledilen teknenin üzerindeki kişi, üst geçide çarparak hayatını kaybetti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T20:38+0300
2023-04-08T20:38+0300
2023-04-08T20:41+0300
türkiye
tir
dorse
tekne
trabzon
sarsıntı
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Trabzon'da TIR dorsesinde taşınan teknedeki kişi üst geçidin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.AA'nın haberine göre, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı mevkisinde G.A'nın kullandığı TIR'a bağlı dorse ile taşınan teknenin üzerinde ayakta duran 46 yaşındaki Ahmet S. üst geçide çarptı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, teknenin içine düşen Ahmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ahmet S'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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trabzon
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tir, dorse, tekne, trabzon, sarsıntı
tir, dorse, tekne, trabzon, sarsıntı
TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi
20:38 08.04.2023 (güncellendi: 20:41 08.04.2023) Abone ol
Trabzon'da TIR'ın dorsesinde nakledilen teknenin üzerindeki kişi, üst geçide çarparak hayatını kaybetti.
Trabzon'da TIR dorsesinde taşınan teknedeki kişi üst geçidin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı mevkisinde G.A'nın kullandığı TIR'a bağlı dorse ile taşınan teknenin üzerinde ayakta duran 46 yaşındaki Ahmet S. üst geçide çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, teknenin içine düşen Ahmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet S'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.