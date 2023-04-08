https://sputniknews.com.tr/20230408/tirla-tasinan-tekne-uzerinde-basini-ust-gecide-carpan-kisi-yasamini-yitirdi-1069381879.html

TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi

TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi

Trabzon'da TIR'ın dorsesinde nakledilen teknenin üzerindeki kişi, üst geçide çarparak hayatını kaybetti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T20:38+0300

2023-04-08T20:38+0300

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türkiye

tir

dorse

tekne

trabzon

sarsıntı

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Trabzon'da TIR dorsesinde taşınan teknedeki kişi üst geçidin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.AA'nın haberine göre, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı mevkisinde G.A'nın kullandığı TIR'a bağlı dorse ile taşınan teknenin üzerinde ayakta duran 46 yaşındaki Ahmet S. üst geçide çarptı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, teknenin içine düşen Ahmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ahmet S'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

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tir, dorse, tekne, trabzon, sarsıntı