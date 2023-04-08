https://sputniknews.com.tr/20230408/tcmb-1-yilda-161-ton-altin-aldi-1069364276.html

TCMB 1 yılda 161 ton altın aldı

TCMB 1 yılda 161 ton altın aldı

Aralıksız altın alımına devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubatta 22.5 ton altın daha kasasına koydu. TCMB son 1 yılda 161.2 ton altın aldı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T09:39+0300

2023-04-08T09:39+0300

2023-04-08T09:39+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

altın

döviz

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Altın varlığıyla son yıllarda ön plana çıkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayında Çin'in ardından en fazla altın alımı yapan ikinci merkez bankası oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 15 aydır aralıksız bir şekilde alımlara devam eden TCMB söz konusu dönemde altın rezervini 204.3 ton artırarak 587.3 tona ulaştırdı. Son 12 aydaki altın alımı ise 161.2 ton oldu. DünyaAltın Konseyi şubat ayına ilişkin resmi altın rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Şubat ayında Çin Merkez Bankası 24.9 ton ile altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Bunu 22.5 tonluk alımla Başkanlığını Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı TCMB, 8.1 tonluk alımla Özbekistan ve 6.8 tonluk alımla Singapur Merkez Bankası takip etti.

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), altın, döviz