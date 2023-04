https://sputniknews.com.tr/20230408/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-turkiyede-gereksiz-luzumsuz-arz-fazlaligi-olmayacak-1069381216.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Türkiye'de gereksiz, lüzumsuz arz fazlalığı olmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... 08.04.2023

Burdur’daki programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret eden Kirişci, şeref defterini imzaladı, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Vekili Ahmet Mailoğlu'ndan bilgi aldı.Ziyaretin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada, Akdeniz Bölgesi'nin iç kısmında, göller bölgesinde ve bunun ortasında adeta sancak gibi yükselen Burdur'un bölgenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bakanlığın 32 biriminden biri olduğunu ifade eden Kirişci, "Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de proaktif çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız çok şükür meyvesini verdi. TİGEM, 2022 yılında altı kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde etti. Bir önceki yıla göre ise bu geliri yüzde 500 arttırmış oldu. Böylece çiftçilerimize kaliteli tarımsal üretim materyali sağlarken TİGEM, ülke ekonomimize de büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.Kirişci, dünya ve Türkiye'de kuraklığı, çevresel ve iklimsel değişimleri, bu manada da yağışlarla ilgili problemleri konuşur hale geldiklerini ifade ederek, Türkiye'nin ortalama yağış miktarının 574 milimetre olduğunu ve bunun ülke genelinde yeknesak olmadığını söyledi.Türkiye'nin Akdeniz çanağında, yarı kurak coğrafyada bulunduğunu dile getiren Kirişci, jeopolitik konumundan dolayı da Suriye, Irak ile Rusya-Ukrayna gibi önemli çatışma alanlarının yakınında bulunduğunu belirtti.Ülke nüfusunun sabit olmadığını, 2002'de 65 milyon olan nüfusun bugün 85 milyona ulaştığını anlatan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:'Tahıl koridorundan 883 gemi geçti'Kirişci, salgının bitmesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığını, bu savaşla buğdayın tonunun 445 dolara, doğalgazın 3 bin dolarların üzerine çıktığını, aynı şekilde diğer emtia fiyatlarının da buna bağlı anormal artış gösterdiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin "Her iki ülkede bizim için dost ve komşu ülkedir" yaklaşımı sayesinde tahıl koridorunun devreye girdiğini vurgulayan Kirişci, "(Tahıl koridorundan) Buradan, bu zamana kadar 883 gemi geçti. Geçen gemilerle birlikte 27 milyon 300 bin ton burada tahıl ve diğer gıda ürünleri taşındı. Peki sadece bunlar mı taşındı? Elbette değil. Bugün bizim akaryakıt istasyonlarımızdaki mazot, benzin fiyatı hatırlarsanız 30-31 liraya kadar çıkmıştı. Bugün 20-21 liraya kadar geriledi. Doğalgaz hakeza. Gübre, enflasyona rağmen bile bir önceki yılın yüzde 4-5 gerisine düştü. Bunlar tabii ki dünyaya da bir rahatlama olarak yansımış oldu. Bugün itibarıyla buğdayın tonu artık 290-295 dolarlarda" diye konuştu.'Planlama sayesinde artık üreten, ürettiğinden mutlu olacak'Geçen yıl üreticilerle görüşerek bir kilo buğdayın kaç liraya mal olduğunu, mazot, gübre, ilaç ve hasat gibi hepsinin maliyetini belirlediklerini ifade eden Kirişci, "'Bunun üzerine de çiftçimiz mutlaka para kazanmalı.' dedik. Onların mutlu olacakları rakamı belirledik. Önce 7 bin 50 lira, sonra 7 bin 450 liradan buğday almaya başladık. Bunun biz artısını gördük. Ülke olarak bugün stoklarımızda gerek ekmeklik gerek makarnalık buğdaylarımız var. Hakeza arpamız var. Ayçiçek yağımız var. TMO olarak bunlar bizim elimizde stokta bulunuyor" bilgisini paylaştı.Kirişci, gıda ve tarımın stratejik bir sektör ve milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, 20 yıldan beri verdikleri desteklerle, oluşturdukları mevzuatlarla tarımla ilgili önemli aşamaları geride bıraktıklarını dile getirdi.'Bu yeni kanunla planlı tarım dönemi başlayacak'Tarım ve orman alanlarındaki düzenlemeleri içeren "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Kirişci, şöyle devam etti:Bu kanunla sözleşmeli üretimi kapsam bakımından genişlettiklerini, bilhassa üreticileri mağduriyetlerine neden olan geçmiş uygulamaların tamamını ortadan kaldıracak düzenlemeye kavuşturduklarını aktaran Bakan Kirişci, yeni düzenlemede tarafların gerekirse cayabileceklerini ancak cayma hakkını kullananların birtakım sorumluluklarının olacağını belirtti."Türkiye'de gereksiz, lüzumsuz arz fazlalığı olmayacak. Patatesten para ettin, bu sene patatesten zarar ettin paradoksunu, zıtlığını asla yaşamayacağız" diyen Kirişci, şunları ifade etti:'Bir kilogram kırmızı et için 15 ton su tüketiyoruz'Kirişci, DSİ vasıtasıyla barajlar, göletler, yer altı su depoları yaptıklarını ve bu çalışmalara daha da hız vermeleri gerektiğini vurguladı."Bir kilogram kırmızı et için 15 ton su tüketiyoruz. Bir kilogram peynir ve ürünleri için 5 ton süt tüketiyoruz" diyen Kirişci, şunları söyledi:Bakan Kirişci, orman yangınlarında hayatını kaybeden 105 kişinin şehit statüsüne alınacağını belirterek, geride kalan ailelerini rahatlatacaklarını sözlerine ekledi.

