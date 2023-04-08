https://sputniknews.com.tr/20230408/sarilar-suc-orgutune-yonelik-sorusturmada-59-tutuklama-1069366273.html

'Sarılar' suç örgütüne yönelik soruşturmada 59 tutuklama

'Sarılar' suç örgütüne yönelik soruşturmada 59 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden 59'u tutuklandı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T10:55+0300

2023-04-08T10:55+0300

2023-04-08T11:00+0300

türkiye

adana

operasyon

suç örgütü

organize suç örgütü

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 102 zanlının ardından 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 105'e yükseldi.Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.'Sarılar' suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Kenan S.'nin de bulunduğu şüphelilerden 59'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 39'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 46'sı serbest bırakıldı.Ayrıca, adreslerinde bulunamayan 31 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve silah ticareti" ile "nitelikli dolandırıcılık" gibi 71 ayrı suça karışan "Sarılar" suç örgütüne yönelik 4 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde 136 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirmişti.Operasyonda, Kenan S'nin de aralarında olduğu 102 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 12 tabanca, 745 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 655 gram esrar ele geçirilmişti.

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adana, operasyon, suç örgütü, organize suç örgütü