https://sputniknews.com.tr/20230408/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-20den-fazla-ukraynali-asker-olduruldu-1069370365.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T15:36+0300

2023-04-08T15:36+0300

2023-04-08T15:36+0300

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Batı Askeri Grubu Sözcüsü Albay Sergey Zıbinskiy yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatının yığıldığı alana yönelik saldırısı sonucunda 20’den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti."Kupyansk yönünde, Boguslavka yerleşim bölgesinde Batı Askeri Grubu topçuları, Kıdemli Teğmen Sergey Abramov komutasında Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ve Teğmen Sergey Gribanov komutasında Tornado-S çoklu roketatar sistemlerinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Mekanize Tugayının silah ve askeri teçhizatının yığıldığı alana saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Ukraynalı 20’den fazla asker, 5 askeri araç ve mühimmat yüklü bir kamyon imha edildi” dedi.Zıbinskiy ayrıca, Pesçanoye yerleşimi yakınlarında Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha ettiğini de sözlerine ekledi.

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