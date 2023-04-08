https://sputniknews.com.tr/20230408/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-20den-fazla-ukraynali-asker-olduruldu-1069370365.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T15:36+0300
2023-04-08T15:36+0300
2023-04-08T15:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065259775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6b6c37eb1ce858830adabc79c1e4d128.jpg
Batı Askeri Grubu Sözcüsü Albay Sergey Zıbinskiy yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatının yığıldığı alana yönelik saldırısı sonucunda 20’den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti."Kupyansk yönünde, Boguslavka yerleşim bölgesinde Batı Askeri Grubu topçuları, Kıdemli Teğmen Sergey Abramov komutasında Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ve Teğmen Sergey Gribanov komutasında Tornado-S çoklu roketatar sistemlerinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Mekanize Tugayının silah ve askeri teçhizatının yığıldığı alana saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Ukraynalı 20’den fazla asker, 5 askeri araç ve mühimmat yüklü bir kamyon imha edildi” dedi.Zıbinskiy ayrıca, Pesçanoye yerleşimi yakınlarında Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha ettiğini de sözlerine ekledi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065259775_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_514e1e358531c6aca39a5491fc3d099e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 20’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Batı Askeri Grubu Sözcüsü Albay Sergey Zıbinskiy yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatının yığıldığı alana yönelik saldırısı sonucunda 20’den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti.
"Kupyansk yönünde, Boguslavka yerleşim bölgesinde Batı Askeri Grubu topçuları, Kıdemli Teğmen Sergey Abramov komutasında Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ve Teğmen Sergey Gribanov komutasında Tornado-S çoklu roketatar sistemlerinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Mekanize Tugayının silah ve askeri teçhizatının yığıldığı alana saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Ukraynalı 20’den fazla asker, 5 askeri araç ve mühimmat yüklü bir kamyon imha edildi” dedi.
Zıbinskiy ayrıca, Pesçanoye yerleşimi yakınlarında Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan yapımı bir radar istasyonunu imha ettiğini de sözlerine ekledi.