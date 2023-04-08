https://sputniknews.com.tr/20230408/rus-senator-kovitidi-abd-ve-ukraynada-hain-arama-cabalari-natonun-itibarini-korumak-icin-1069372043.html

Rus senatör Kovitidi: ABD ve Ukrayna’da hain arama çabaları NATO’nun itibarını korumak için

Rus senatör Kovitidi: ABD ve Ukrayna’da hain arama çabaları NATO’nun itibarını korumak için

Kırım Senatörü Kovitidi, ABD ve Ukrayna’da hain arama çabalarının NATO’nun itibarını korumaya yönelik olduğunu ifade etti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T17:05+0300

2023-04-08T17:05+0300

2023-04-08T17:05+0300

ukrayna krizi

olga kovitidi

rusya

ukrayna

çin

çin halk cumhuriyeti

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ABD ve NATO'nun Ukrayna, Orta Doğu ve Çin'e ilişkin 'gizli' ibareli belgelerinin sosyal medyaya sızdırılmasını Sputnik’e değerlendiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Olga Kovitidi, ABD ve Ukrayna’da hain arama çabalarının, NATO’nun itibarını korumaya yönelik olduğunu söyledi.Kovitidi, “Bu tür durumlarda, NATO'nun itibar risklerinden kaçınmasının, yani kötü bir oyunda iyi bir maske takmasının tek yolu, hem Ukrayna'da hem de ABD'de iç düşmanlar ve hainler aramaktır” dedi.Koviditi, Ukrayna yetkililerinin, Ukrayna'nın baharda karşı saldırıya geçeceğiyle ilgili internette ortaya çıkan gizli belgelerin sahte olduğu yönündeki açıklamalarının yabancı medyada bile ‘gülünç’ karşılandığını vurguladı.ABD'nin ‘zehirli ve huzursuz bir Ukrayna’ için zamanı ve arzusunun giderek azaldığını belirten senatör, “Çin lideri Şi Cinping'in yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamayı reddetmesi, dış politika vektörünün Rusya lehine güçlendiğinin açık bir teyididir” ifadesini kullandı.The New York Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna, Orta Doğu ve Çin'e ilişkin detaylar içeren bir dizi gizli belgesinin sosyal medyaya sızdırıldığını duyurmuştu.Pentagon, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan ve Ukrayna krizine ilişkin bilgiler içeren 'gizli' ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

rusya

ukrayna

çin

çin halk cumhuriyeti

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