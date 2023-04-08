https://sputniknews.com.tr/20230408/rtuk-ve-kvkkya-uye-secimleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1069364171.html
RTÜK ve KVKK’ya üye seçimleri Resmi Gazete’de yayımlandı
RTÜK ve KVKK’ya üye seçimleri Resmi Gazete’de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T09:34+0300
2023-04-08T09:34+0300
2023-04-08T09:35+0300
türkiye
rtük
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
tbmm
resmi gazete
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Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.
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rtük, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), tbmm, resmi gazete
rtük, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), tbmm, resmi gazete
RTÜK ve KVKK’ya üye seçimleri Resmi Gazete’de yayımlandı
09:34 08.04.2023 (güncellendi: 09:35 08.04.2023) Abone ol
TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.
TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.