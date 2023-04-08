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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/muhimmat-kitligi-ukraynali-askerleri-patlamamis-mermiler-aramaya-zorluyor-1069382829.html
‘Mühimmat kıtlığı, Ukraynalı askerleri patlamamış mermiler aramaya zorluyor’
‘Mühimmat kıtlığı, Ukraynalı askerleri patlamamış mermiler aramaya zorluyor’
The Washington Post gazetesi, Ukraynalı askerlerin, yaşanan mühimmat kıtlığı yüzünden patlamamış mermiler aramak zorunda kaldığını yazdı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T21:27+0300
2023-04-08T21:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
the washington post
asker
mühimmat
nato
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The Washington Post’un haberinde, “Ukrayna ordusunun elindeki cephaneliğin büyük kısmını oluşturan Sovyet yapımı top mermilerinde çoktandır kıtlık yaşanıyor. Bu kıtlık, Batı müttefiklerinin Ukrayna’ya sağladığı sistemlere bel bağlamaya zorluyor” ifadesine yer verildi.NATO'nun umutsuzca üretimi artırma girişimlerine rağmen ABD yapımı toplar için 155 milimetre kalibreli mermi stoklarının tükenmek üzere olduğu kaydedildi.Bu zor durumun, Ukrayna ordusunu patlamamış mermileri aramaya ve buldukları mermileri tekrar kullanmak üzere topçulara teslim etmeye zorladığı belirtildi.
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ukrayna, the washington post, asker, mühimmat, nato

‘Mühimmat kıtlığı, Ukraynalı askerleri patlamamış mermiler aramaya zorluyor’

21:27 08.04.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023
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The Washington Post gazetesi, Ukraynalı askerlerin, yaşanan mühimmat kıtlığı yüzünden patlamamış mermiler aramak zorunda kaldığını yazdı.
The Washington Post’un haberinde, “Ukrayna ordusunun elindeki cephaneliğin büyük kısmını oluşturan Sovyet yapımı top mermilerinde çoktandır kıtlık yaşanıyor. Bu kıtlık, Batı müttefiklerinin Ukrayna’ya sağladığı sistemlere bel bağlamaya zorluyor” ifadesine yer verildi.
NATO'nun umutsuzca üretimi artırma girişimlerine rağmen ABD yapımı toplar için 155 milimetre kalibreli mermi stoklarının tükenmek üzere olduğu kaydedildi.
Bu zor durumun, Ukrayna ordusunu patlamamış mermileri aramaya ve buldukları mermileri tekrar kullanmak üzere topçulara teslim etmeye zorladığı belirtildi.
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