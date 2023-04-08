https://sputniknews.com.tr/20230408/muhimmat-kitligi-ukraynali-askerleri-patlamamis-mermiler-aramaya-zorluyor-1069382829.html
‘Mühimmat kıtlığı, Ukraynalı askerleri patlamamış mermiler aramaya zorluyor’
‘Mühimmat kıtlığı, Ukraynalı askerleri patlamamış mermiler aramaya zorluyor’
The Washington Post gazetesi, Ukraynalı askerlerin, yaşanan mühimmat kıtlığı yüzünden patlamamış mermiler aramak zorunda kaldığını yazdı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T21:27+0300
2023-04-08T21:27+0300
2023-04-08T21:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
the washington post
asker
mühimmat
nato
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The Washington Post’un haberinde, “Ukrayna ordusunun elindeki cephaneliğin büyük kısmını oluşturan Sovyet yapımı top mermilerinde çoktandır kıtlık yaşanıyor. Bu kıtlık, Batı müttefiklerinin Ukrayna’ya sağladığı sistemlere bel bağlamaya zorluyor” ifadesine yer verildi.NATO'nun umutsuzca üretimi artırma girişimlerine rağmen ABD yapımı toplar için 155 milimetre kalibreli mermi stoklarının tükenmek üzere olduğu kaydedildi.Bu zor durumun, Ukrayna ordusunu patlamamış mermileri aramaya ve buldukları mermileri tekrar kullanmak üzere topçulara teslim etmeye zorladığı belirtildi.
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ukrayna, the washington post, asker, mühimmat, nato
ukrayna, the washington post, asker, mühimmat, nato
‘Mühimmat kıtlığı, Ukraynalı askerleri patlamamış mermiler aramaya zorluyor’
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The Washington Post gazetesi, Ukraynalı askerlerin, yaşanan mühimmat kıtlığı yüzünden patlamamış mermiler aramak zorunda kaldığını yazdı.
The Washington Post’un haberinde, “Ukrayna ordusunun elindeki cephaneliğin büyük kısmını oluşturan Sovyet yapımı top mermilerinde çoktandır kıtlık yaşanıyor. Bu kıtlık, Batı müttefiklerinin Ukrayna’ya sağladığı sistemlere bel bağlamaya zorluyor” ifadesine yer verildi.
NATO'nun umutsuzca üretimi artırma girişimlerine rağmen ABD yapımı toplar için 155 milimetre kalibreli mermi stoklarının tükenmek üzere olduğu kaydedildi.
Bu zor durumun, Ukrayna ordusunu patlamamış mermileri aramaya ve buldukları mermileri tekrar kullanmak üzere topçulara teslim etmeye zorladığı belirtildi.