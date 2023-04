https://sputniknews.com.tr/20230408/kuresel-kanser-tehdidi-buyuyor-dunya-saglik-orgutunden-onleyici-6-kritik-strateji-1069372163.html

Küresel kanser tehdidi büyüyor: Dünya Sağlık Örgütü'nden önleyici 6 kritik strateji

Küresel kanser tehdidi büyüyor: Dünya Sağlık Örgütü'nden önleyici 6 kritik strateji

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ölüme sebep olarak, her altı ölümden birini oluşturan kanserin, 2040 yılına kadar %55 artması ve 28...

Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri

En sık görülen kanser türleri arasında meme, akciğer, kolon ve rektum ve prostat kanseri bulunuyor. Kanser ölümlerinin yaklaşık üçte biri; tütün kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, alkol tüketimi, düşük meyve ve sebze alımı ve fiziksel aktivite eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor. Özellikle düşük ve orta-düşük gelirli ülkelerde, HPV ve hepatit gibi enfeksiyonlar kanser vakalarının yaklaşık %30'undan sorumlu. Erken tespit ve etkili tedavi uygulanmasıyla birçok kanser türü tedavi edilebiliyor.Kanserin küresel yüküKanser yükünün azaltılması için risk faktörlerinden kaçınmak ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması büyük önem taşıyor. Kanser vakalarının %30 ila %50'si şu anda önlenebilir durumda. Kanser riskini azaltmak için önerilen önlemler arasında tütün kullanmamak, sağlıklı bir vücut ağırlığı korumak, meyve ve sebze içeren sağlıklı bir diyet uygulamak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, alkol tüketimini azaltmak ve önerilen aşılara uygun yaş ve risk faktörlerine sahip kişilere HPV ve hepatit B aşıları yaptırmak sayılabilir.Kanser mortalitesinin azaltılması, vakaların erken tespit edilip uygun şekilde tedavi edilmesiyle sağlanabilir. Erken teşhis ve tarama, erken tespitin iki bileşeni. Erken teşhis; belirtileri fark etmek, anormal bulgular olduğunda tıbbi yardım almak, klinik değerlendirme ve tanı hizmetlerine erişim ve zamanında tedavi hizmetlerine yönlendirme anlamına geliyor.Erken teşhis ve taramaTarama programları, bazı kanser türleri için etkili olmakla birlikte, genellikle erken teşhise göre daha karmaşık ve kaynak yoğunlu çünkü özel ekipman ve adanmış personel gerektiyor. Tarama programları kurulduğunda bile, erken teşhis programları, tarama için yaş veya risk faktörü kriterlerini karşılamayan kişilerde ortaya çıkan kanser vakalarını belirlemek için hâlâ gerekli.Birincil hedef, genellikle kanseri iyileştirmek veya yaşam süresini önemli ölçüde uzatmak oluyor. Hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek de önemli bir hedef. Bu, hastanın fiziksel, psikososyal ve spiritüel iyi oluşunu desteklemek ve kanserin terminal evrelerinde palyatif bakım sağlamak suretiyle başarılabilir.Kanser tedavisi ve iyileşme oranlarıErken tespit edilip en iyi uygulamalara göre tedavi edildiğinde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, ağız kanseri ve kolorektal kanser gibi en yaygın kanser türlerinin yüksek oranda iyileşme olasılığı bulunuyor.Testis seminoması gibi bazı kanser türleri ve çocuklarda lösemi ve lenfoma gibi farklı kanser türleri, uygun tedavi sağlandığında, kanserli hücreler vücudun diğer bölgelerinde bulunsa bile yüksek iyileşme oranlarına sahip.Eşitsizlikler, ağrı kesiciler ve palyatif bakımAncak, farklı gelir düzeyindeki ülkeler arasında tedavi olanaklarında önemli bir farklılık bulunuyor. Kapsamlı tedavi, yüksek gelirli ülkelerin %90'ından fazlasında mevcutken, düşük gelirli ülkelerde bu oran %15'in altında.Kanser nedeniyle oluşan belirtileri ve acıları hafifletmeyi amaçlayan, iyileştirmekten ziyade hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir tedavi olan palyatif bakım, insanların daha rahat yaşamasına yardımcı olabilir. Özellikle, kanserin ileri evrelerindeki hastaların oranının yüksek olduğu ve iyileşme şansının düşük olduğu yerlerde bu bakım büyük öneme sahip. Palyatif bakım, ileri kanser evrelerindeki hastaların %90'dan fazlası için fiziksel, psikososyal ve spiritüel sorunlardan rahatlama sağlayabilir.Toplum ve ev temelli bakımı içeren etkili halk sağlığı stratejileri, hastalar ve aileleri için ağrı kesici ve palyatif bakım sağlamada çok önemli. Oral morfinin kullanımına daha iyi erişim, terminal dönemdeki kanserli hastaların %80'inden fazlasının yaşadığı orta ila şiddetli kanser ağrısının tedavisi için tavsiye ediliyor.Kanserle mücadelede WHO ve IARC çalışmalarıDünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), diğer BM kuruluşlarıyla (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dahil) ve ortaklarla işbirliği yaparak kanser önleme ve kontrolü için çeşitli stratejiler geliştiriyor ve uyguluyor. Bu stratejileri şöyle özetleyebiliriz:Bu stratejiler, dünya genelinde kanserle mücadelede önemli adımlar atılmasını sağlıyor ve kanser yükünü azaltma, erken teşhis ve tedavi oranlarını artırma ve yaşam kalitesini iyileştirme hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunuyor.2040'ta kanser vakalarının %55 artış göstermesi bekleniyorDünya Sağlık Örgütü (WHO), 2040 yılında dünya çapında kanser vakalarının 2020'ye kıyasla %55 artarak 28 milyon yeni vaka ile karşılaşılacağını tahmin ediyor. Kanser oranları sabit kalırsa, bu artış erkeklerde kadınlardan %60,6 daha fazla olacak. Kanser, her yıl 734.000 kişiye teşhis edilirken, 2020'de dünya çapında her altı ölümden biri kanser nedeniyle yaşandı. Kanserin fiziksel, duygusal ve ekonomik yükü dünya çapında artmaya devam ediyor ve özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerde yönetimi zorlaştırıyor. Erken tanı ve etkin tedavi ile kansere bağlı ölümlerin %30-50'si önlenebilir; ancak, önemli sayıda hasta zamanında tanı ve tedaviye ulaşamıyor.Bu artışın olası sebepleri neler olabilir?

