Kiriyenko: Rusya var olma ve kendisi olma hakkını savunuyor

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, Rusya’nın NATO ülkelerine karşı var olma ve kendisi olma hakkını savunduğunu belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya’nın yaptırımlar ve NATO ülkeleri tarafından yürütülen savaş koşullarında, kendisi olma hakkının yanı sıra gelişim yönünü belirleme ve geleneklerini koruma hakkını savunduğunu söyledi.Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen ‘Fırsatlar Zirvesi’ forumunda konuşan Kiriyenko, “Elbette bugün, özel askeri operasyon koşullarında, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı yürüttüğü açık savaş koşullarında kendimiz olma hakkımızı, yönümüzü belirleme hakkımızı, önceki nesillerin bize miras bıraktığı gelenekleri koruma hakkımızı savunuyoruz” dedi.Ortaya çıkan ihtilafın bir kriz ve bir meydan okuma olduğunu, ancak bunun aynı zamanda fırsatlar dönemi olduğuna vurgu yapan Kiriyenko, "Şu an aynı zamanda bir fırsatlar dönemi; hem Rusya hem de her biriniz için. Dünya değişiyorsa, o zaman bu değişikliklere öncülük etmemiz ve meydana gelen tüm değişikliklerin ülkemizin ve içinde yaşayan her bir insanın yararına olmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

