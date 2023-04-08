https://sputniknews.com.tr/20230408/kiliste-9-yasindaki-ginanin-olu-bulundugu-evde-yangin-cikti-1069363691.html

Kilis'te 9 yaşındaki Gina'nın ölü bulunduğu evde yangın çıktı

Kilis'te 9 yaşındaki Gina'nın ölü bulunduğu evde yangın çıktı

Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T09:27+0300

2023-04-08T09:27+0300

2023-04-08T09:27+0300

türkiye

kilis

su kuyusu

yangın

suriyeli sığınmacılar

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Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

kilis, su kuyusu, yangın, suriyeli sığınmacılar