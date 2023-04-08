https://sputniknews.com.tr/20230408/kiliste-9-yasindaki-ginanin-olu-bulundugu-evde-yangin-cikti-1069363691.html
Kilis'te 9 yaşındaki Gina'nın ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kilis'te 9 yaşındaki Gina'nın ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T09:27+0300
2023-04-08T09:27+0300
2023-04-08T09:27+0300
türkiye
kilis
su kuyusu
yangın
suriyeli sığınmacılar
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Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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kilis, su kuyusu, yangın, suriyeli sığınmacılar
kilis, su kuyusu, yangın, suriyeli sığınmacılar
Kilis'te 9 yaşındaki Gina'nın ölü bulunduğu evde yangın çıktı
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Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunduğu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.