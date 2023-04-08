https://sputniknews.com.tr/20230408/kilicdaroglu-iktidarimizda-romanlar-da-guclenecek-1069370024.html
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Romanlar da güçlenecek
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Romanlar da güçlenecek
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T14:55+0300
2023-04-08T14:55+0300
2023-04-08T14:55+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
romanlar
romanlar federasyonu
dünya romanlar günü
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Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak."
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kemal kılıçdaroğlu, romanlar, romanlar federasyonu, dünya romanlar günü
kemal kılıçdaroğlu, romanlar, romanlar federasyonu, dünya romanlar günü
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Romanlar da güçlenecek
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak."