https://sputniknews.com.tr/20230408/kendisine-sigara-vermeyen-akrabasini-bicakladi-1069368469.html
Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı
Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı
Kastamonu’da 15 yaşındaki çocuk, kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şahıs tutukandı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T13:10+0300
2023-04-08T13:10+0300
2023-04-08T13:10+0300
sigara
bıçaklama
akraba
türkiye
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Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki H.Ş.A., akrabası olan E.B.’den (17) sigara istedi. Olumsuz yanıt alan H.Ş.A., duruma sinirleyerek E.B.’yi bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan H.Ş.A., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., tutuklandı.
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sigara, bıçaklama, akraba
sigara, bıçaklama, akraba
Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı
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Kastamonu’da 15 yaşındaki çocuk, kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şahıs tutukandı.
Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki H.Ş.A., akrabası olan E.B.’den (17) sigara istedi. Olumsuz yanıt alan H.Ş.A., duruma sinirleyerek E.B.’yi bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan H.Ş.A., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., tutuklandı.