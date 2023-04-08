https://sputniknews.com.tr/20230408/john-wickin-yildizi-lance-reddickin-olum-nedeni-belli-oldu-1069363236.html
John Wick'in yıldızı Lance Reddick'in ölüm nedeni belli oldu
John Wick'in yıldızı Lance Reddick'in ölüm nedeni belli oldu
Fringe, The Wire ve John Wick gibi yapımlarla tanınan ve evinde ölü bulunan Lance Reddick'in ölüm sebebi belli oldu. Raporun ardından Reddick'in ailesi, ölüm... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T03:23+0300
2023-04-08T03:23+0300
2023-04-08T03:23+0300
yaşam
lance reddick
ölüm
itiraz
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John Wick serisinde Charon karakterini canlandıran ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.Ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan ünlü ismin ölüm belgesinde iskemik kalp hastalığı ve aterosklerotik koroner arter hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi.Ancak Lance Reddick'in avukatı James Hornstein, rapordaki bulgulara itiraz etti.Reddick'in ailesi adına konuşan Hornstein, otopsiden çıkan sonuçların mantıklı gelmediğini çünkü Reddick'in 'fiziksel bakımdan tanıdığı en formda kişi' olduğunu belirtti.Hornstein, Reddick'in evde her gün egzersiz yaptığını ve sıkı bir beslenme düzeni uyguladığını ifade ederek iş için uzakta olduğu zamanlarda sözleşme gereklilikleri kapsamında spor salonu olanaklarından yararlanmayı talep ettiğini kaydetti.Eşi de doğrulamadıHornstein, "Ölüm belgesinde yer alan bilgiler Reddick'in yaşam tarzıyla tamamen tutarsız. Stephanie Reddick de ölüm belgesi bilgileri doğrulamadı ve aile tarafından bilinen gerçeklerle tutarsız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/unlu-oyuncu-lance-reddick-60-yasinda-hayatini-kaybetti-1068420656.html
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lance reddick, ölüm, itiraz
lance reddick, ölüm, itiraz
John Wick'in yıldızı Lance Reddick'in ölüm nedeni belli oldu
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Fringe, The Wire ve John Wick gibi yapımlarla tanınan ve evinde ölü bulunan Lance Reddick'in ölüm sebebi belli oldu. Raporun ardından Reddick'in ailesi, ölüm belgesindeki bulgulara itiraz etti.
John Wick serisinde Charon karakterini canlandıran ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan ünlü ismin ölüm belgesinde iskemik kalp hastalığı ve aterosklerotik koroner arter hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi.
Ancak Lance Reddick'in avukatı James Hornstein, rapordaki bulgulara itiraz etti.
Reddick'in ailesi adına konuşan Hornstein, otopsiden çıkan sonuçların mantıklı gelmediğini çünkü Reddick'in 'fiziksel bakımdan tanıdığı en formda kişi' olduğunu belirtti.
Hornstein, Reddick'in evde her gün egzersiz yaptığını ve sıkı bir beslenme düzeni uyguladığını ifade ederek iş için uzakta olduğu zamanlarda sözleşme gereklilikleri kapsamında spor salonu olanaklarından yararlanmayı talep ettiğini kaydetti.
Eşi de doğrulamadı
Hornstein, "Ölüm belgesinde yer alan bilgiler Reddick'in yaşam tarzıyla tamamen tutarsız. Stephanie Reddick de ölüm belgesi bilgileri doğrulamadı ve aile tarafından bilinen gerçeklerle tutarsız" dedi.