https://sputniknews.com.tr/20230408/japonyada-abdye-ait-iki-f-16-jeti-acil-inis-yapti-1069373067.html
Japonya’da ABD’ye ait iki F-16 jeti acil iniş yaptı
Japonya’da ABD’ye ait iki F-16 jeti acil iniş yaptı
Japonya’da, ABD’ye ait iki F-16 savaş uçağının Miyako Adası’ndaki havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T17:11+0300
2023-04-08T17:11+0300
2023-04-08T17:11+0300
dünya
f-16
japonya
abd
uçak kazası
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Japonya medyasının aktardığına göre, acil iniş yapan F-16’lardan biri Miyako Adası’nın 60 kilometre güneyindeyken motorla ilgili bir sorun yaşadı.Olayda kimsenin yaralanmadığı, sivil uçuşların da iptal edilmediği kaydedildi.ABD’li askerlerin bir uçağın yakıt deposunu sökerek uçağı tamire aldığı aktarılırken bu uçağın, motor sorun yaşayan F-16 olup olmadığı belirtilmedi.
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f-16, japonya, abd, uçak kazası
f-16, japonya, abd, uçak kazası
Japonya’da ABD’ye ait iki F-16 jeti acil iniş yaptı
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Japonya’da, ABD’ye ait iki F-16 savaş uçağının Miyako Adası’ndaki havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi.
Japonya medyasının aktardığına göre, acil iniş yapan F-16’lardan biri Miyako Adası’nın 60 kilometre güneyindeyken motorla ilgili bir sorun yaşadı.
Olayda kimsenin yaralanmadığı, sivil uçuşların da iptal edilmediği kaydedildi.
ABD’li askerlerin bir uçağın yakıt deposunu sökerek uçağı tamire aldığı aktarılırken bu uçağın, motor sorun yaşayan F-16 olup olmadığı belirtilmedi.