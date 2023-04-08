https://sputniknews.com.tr/20230408/japonyada-abdye-ait-iki-f-16-jeti-acil-inis-yapti-1069373067.html

Japonya’da ABD’ye ait iki F-16 jeti acil iniş yaptı

Japonya’da ABD’ye ait iki F-16 jeti acil iniş yaptı

Japonya’da, ABD’ye ait iki F-16 savaş uçağının Miyako Adası’ndaki havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T17:11+0300

2023-04-08T17:11+0300

2023-04-08T17:11+0300

dünya

f-16

japonya

abd

uçak kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065856592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56fcc3251cbd9c334cf482cc2e7a6671.jpg

Japonya medyasının aktardığına göre, acil iniş yapan F-16’lardan biri Miyako Adası’nın 60 kilometre güneyindeyken motorla ilgili bir sorun yaşadı.Olayda kimsenin yaralanmadığı, sivil uçuşların da iptal edilmediği kaydedildi.ABD’li askerlerin bir uçağın yakıt deposunu sökerek uçağı tamire aldığı aktarılırken bu uçağın, motor sorun yaşayan F-16 olup olmadığı belirtilmedi.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

f-16, japonya, abd, uçak kazası