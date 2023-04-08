https://sputniknews.com.tr/20230408/iranin-guneyinde-41-buyuklugunde-deprem-1069362763.html
İran'ın güneyinde 4.1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 4.1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinin Taht ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T02:36+0300
2023-04-08T02:36+0300
2023-04-08T02:36+0300
dünya
iran
ortadoğu
hürmüzgan
taht
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Taht ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01:13’te kaydedildi.Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Yetkili makamlar, muhtemel can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.Hürmüzgan'da 1 Nisan'da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda hissedilmişti.
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iran, ortadoğu, hürmüzgan , taht
iran, ortadoğu, hürmüzgan , taht
İran'ın güneyinde 4.1 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinin Taht ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Taht ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01:13’te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Yetkili makamlar, muhtemel can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Hürmüzgan'da 1 Nisan'da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda hissedilmişti.