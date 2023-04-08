https://sputniknews.com.tr/20230408/iranin-guneyinde-41-buyuklugunde-deprem-1069362763.html

İran'ın güneyinde 4.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 4.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinin Taht ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T02:36+0300

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dünya

iran

ortadoğu

hürmüzgan

taht

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İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Taht ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01:13’te kaydedildi.Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Yetkili makamlar, muhtemel can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.Hürmüzgan'da 1 Nisan'da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda hissedilmişti.

iran

hürmüzgan

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iran, ortadoğu, hürmüzgan , taht