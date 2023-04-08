https://sputniknews.com.tr/20230408/ilk-is-gununde-is-arkadaslarini-soydu-ardindan-kovuldu-1069363473.html
İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, ardından kovuldu
İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, ardından kovuldu
İtalya'nın Frosinone kentinde ailesinin yardımıyla ilk kez bir işe başlayan 50 yaşındaki şahıs, işe girdiği ilk gün iş arkadaşlarının paralarını ve eşyalarını... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T05:55+0300
2023-04-08T05:55+0300
2023-04-08T05:55+0300
yaşam
italya
hırsız
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İtalya'nın Frosinone kentinde ebeveynleri ile yaşayan ve ömrü boyunca hiç çalışmamış olan 50 yaşındaki şahıs, ailesinin bulduğu bir işe girdi. Tarım araçları için yedek parça satan bir şirkette depo işçisi olarak çalışmaya başlayan şahıs, ilk iş gününde vardiyası bitmeden tüm iş arkadaşlarının cüzdanlarını, kredi kartlarını ve kişisel eşyalarını çaldı ve alışveriş yapmaya gitti.Olayın anlaşılması üzerine iş yerine dönen 50 yaşındaki adam işinden kovulurken, avukatı Roberto Capobianco, şahsın psikolojik problemleri olduğunu söyledi.Şahsın hırsızlık suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/gorevi-birakip-yemege-giden-gece-bekcisi-tazminatsiz-kovuldu-1068462805.html
italya
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italya, hırsız
İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, ardından kovuldu
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İtalya'nın Frosinone kentinde ailesinin yardımıyla ilk kez bir işe başlayan 50 yaşındaki şahıs, işe girdiği ilk gün iş arkadaşlarının paralarını ve eşyalarını çalmasının ardından kovuldu.
İtalya'nın Frosinone kentinde ebeveynleri ile yaşayan ve ömrü boyunca hiç çalışmamış olan 50 yaşındaki şahıs, ailesinin bulduğu bir işe girdi.
Tarım araçları için yedek parça satan bir şirkette depo işçisi olarak çalışmaya başlayan şahıs, ilk iş gününde vardiyası bitmeden tüm iş arkadaşlarının cüzdanlarını, kredi kartlarını ve kişisel eşyalarını çaldı ve alışveriş yapmaya gitti.
Olayın anlaşılması üzerine iş yerine dönen 50 yaşındaki adam işinden kovulurken, avukatı Roberto Capobianco, şahsın psikolojik problemleri olduğunu söyledi.
Şahsın hırsızlık suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.