https://sputniknews.com.tr/20230408/ibrahim-ciftcinin-aday-gosterildigi-yerin-sembolik-onemi-ne-1069361011.html

İbrahim Çiftçi’nin aday gösterildiği yerin sembolik önemi ne?

İbrahim Çiftçi’nin aday gösterildiği yerin sembolik önemi ne?

MHP’nin 1978 yılında Savcı Doğan Öz’ün öldürülmesinden yargılanan İbrahim Çiftçi’yi milletvekili adayı göstermesini yorumlayan yazar Berivan Tapan, “Doğan Öz... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T01:24+0300

2023-04-08T01:24+0300

2023-04-08T01:25+0300

akşam postasi

doğan öz

kontrgerilla

cinayet

mhp

savcı

radyo

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MHP’nin 1978 yılında Savcı Doğan Öz’ün öldürülmesinden yargılanan İbrahim Çiftçi’yi milletvekili adayı göstermesini ‘Savcı Doğan Öz’ü Vurdular’ kitabının yazarı Berivan Tapan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Tapan, "İdam kararı almasına rağmen beraat ediyor ve yıllar sonra idam cezalarıyla ilgili İbrahim Çiftçi, ‘Türk milliyetçiliğine verilen ilk idam cezasını şeref yaftası olarak boynuma astılar’ diyor. Aslında övünüyor. Savcı Doğan Öz’ü öldürdüğünü itiraf eden sözleri ifadesinde de mevcut. İbrahim Çiftçi, MHP MYK üyesiydi o yüzden bir anda aday olarak gösterilmiş bir isim değil. Doğan Öz cinayetinden cezaevinde 5 yıl 1 ay kaldı ama asıl Bahçelievler Katliamı’ndan (8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler mahallesinde 7 TİP’linin öldürülmesi) yargılanıyor ve şu anda da Bahçelievler seçmeninden oy almak istiyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ödüllendirilmeye başlanıyor" dedi.Doğan Öz'ün öldürülmesinin en büyük sebebinin hazırladığı kontrgerilla raporu olduğunu ve nitekim bunu dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e sunduktan birkaç ay sonra öldürüldüğüne vurgu yapan Tapan, "Raporun içinde Alaattin Çakıcı ve İbrahim Çiftçi gibi isimlerin olduğu bir yapının devletin aygıtlarıyla, devlet eliyle ve kimlerden maaş aldığı nasıl kullanıldığını anlatıyor. O raporda, devlet bu ilişkilerle ilgili resmi çizmiş oluyor. Sinan Ateş cinayetinde de hiç bitmeyen bir süreci yaşıyoruz. Derin devlet hiçbir zaman hesaplaşılmamış ve hala ilk günkü canlılığını koruyan bir organizma devlet içinde. Bunun böyle olduğunu seçimlerde aday olmasından görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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doğan öz, kontrgerilla, cinayet, mhp, savcı, radyo