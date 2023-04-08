https://sputniknews.com.tr/20230408/huda-parli-ciftci-evlilik-disi-iliskilerin-onune-gecilmelidir-1069366889.html
HÜDA PAR Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi: Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir
HÜDA PAR Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi: Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir
HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, 'Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir' dedi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T11:28+0300
2023-04-08T11:28+0300
2023-04-08T11:28+0300
2023 türkiye seçimleri
hüda-par
kadın
evlilik
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HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, partisinin kadın ve aile konusundaki yaklaşımlarını anlatırken "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir." dedi."Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. diyen Çiftçi, “İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegâne ölçümüzdür" diye konuştu.HÜDA PAR resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslara imkan verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" dedi.Çiftçi, "Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/huda-par-secime-ak-parti-listelerinden-girecegiz-1068716647.html
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hüda-par, kadın, evlilik
HÜDA PAR Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi: Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir
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HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, 'Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir' dedi.
HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, partisinin kadın ve aile konusundaki yaklaşımlarını anlatırken "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir." dedi.
"Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. diyen Çiftçi, “İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegâne ölçümüzdür" diye konuştu.
HÜDA PAR resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslara imkan verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" dedi.
Çiftçi, "Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır" dedi.