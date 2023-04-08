https://sputniknews.com.tr/20230408/huda-parli-ciftci-evlilik-disi-iliskilerin-onune-gecilmelidir-1069366889.html

HÜDA PAR Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi: Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir

HÜDA PAR Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi: Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir

HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, 'Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir' dedi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T11:28+0300

2023-04-08T11:28+0300

2023-04-08T11:28+0300

2023 türkiye seçimleri

hüda-par

kadın

evlilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069366976_4:0:809:453_1920x0_80_0_0_d5da67e2941f50a01b9a3472cef82030.png

HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, partisinin kadın ve aile konusundaki yaklaşımlarını anlatırken "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir." dedi."Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. diyen Çiftçi, “İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegâne ölçümüzdür" diye konuştu.HÜDA PAR resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslara imkan verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" dedi.Çiftçi, "Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230324/huda-par-secime-ak-parti-listelerinden-girecegiz-1068716647.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüda-par, kadın, evlilik