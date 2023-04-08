https://sputniknews.com.tr/20230408/hindistan-cumhurbaskani-murmu-su-30-mki-savas-ucagiyla-ucus-gerceklestirdi-1069371842.html
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi
Hindistan Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Murmu'nun Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T17:02+0300
2023-04-08T17:02+0300
2023-04-08T17:02+0300
dünya
hindistan
su-30
draupadi murmu
rusya
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Hindistan Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu'nun Assam eyaletindeki Tezpur hava üssünden Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanı Mumbu, Hava Kuvvetleri Üssü'ne dönmeden önce Brahmaputra ve Tezpur Vadisi'nden Himalayalar'a bakan bölgede yaklaşık 30 dakika uçuş gerçekleştirdi” denildi.Uçuş deneyimine ilişkin duygularını sosyal medyadan paylaşan Mumbu ise şu ifadeleri kullandı: “Hindistan Hava Kuvvetleri'nin güçlü Suhoy-30 MKI savaş uçağını uçurmak benim için heyecan verici bir deneyim oldu. Hindistan'ın savunma kapasitesinin kara, hava ve denizdeki tüm sınırları kapsayacak şekilde önemli ölçüde genişlemesi bir gurur kaynağı. Hindistan Hava Kuvvetlerini ve Tezpur Hava Kuvvetleri Üssü'nün tüm ekibini bu uçuşu organize ettikleri için tebrik ediyorum.”Su-30MKI savaş uçağı, Hindistan'da Hindustan Aeronautics Limited tarafından Rus lisansı ile üretiliyor. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rusya'dan tedarik edilenler de dahil olmak üzere bu tür yaklaşık 270 uçağa sahip.
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hindistan, su-30, draupadi murmu, rusya
hindistan, su-30, draupadi murmu, rusya
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi
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Hindistan Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Murmu'nun Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
Hindistan Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu'nun Assam eyaletindeki Tezpur hava üssünden Su-30 MKI savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanı Mumbu, Hava Kuvvetleri Üssü'ne dönmeden önce Brahmaputra ve Tezpur Vadisi'nden Himalayalar'a bakan bölgede yaklaşık 30 dakika uçuş gerçekleştirdi” denildi.
Uçuş deneyimine ilişkin duygularını sosyal medyadan paylaşan Mumbu ise şu ifadeleri kullandı:
“Hindistan Hava Kuvvetleri'nin güçlü Suhoy-30 MKI savaş uçağını uçurmak benim için heyecan verici bir deneyim oldu. Hindistan'ın savunma kapasitesinin kara, hava ve denizdeki tüm sınırları kapsayacak şekilde önemli ölçüde genişlemesi bir gurur kaynağı. Hindistan Hava Kuvvetlerini ve Tezpur Hava Kuvvetleri Üssü'nün tüm ekibini bu uçuşu organize ettikleri için tebrik ediyorum.”
Su-30MKI savaş uçağı, Hindistan'da Hindustan Aeronautics Limited tarafından Rus lisansı ile üretiliyor. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rusya'dan tedarik edilenler de dahil olmak üzere bu tür yaklaşık 270 uçağa sahip.