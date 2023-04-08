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https://sputniknews.com.tr/20230408/guney-korede-ilk-yerel-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1069367192.html
Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası tespit edildi
Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası tespit edildi
Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülkede ilk yerel maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini, toplam enfeksiyon sayısının 6'ya çıktığını duyurdu. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T11:43+0300
2023-04-08T11:43+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
güney kore
virüs
araştırma
yaşam
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yurt dışına yakın zamanda çıkmamış bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.Açıklamada deri döküntüsü sebebiyle 3 Nisan'da hastaneye giden kişinin maymun çiçeği virüsü taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.Ülkedeki diğer 5 vakanın yurt dışı seyahati yaptığı ifade edilen açıklamada, son hastanın geçen üç ay içinde yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.Açıklamada hastanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.Ülkede ilk maymun çiçeği virüsü vakası geçen yıl 22 Haziran’da doğrulanmıştı. Beşinci vaka ise bu yıl 13 Mart’ta bildirilmişti.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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maymun çiçeği virüsü, güney kore, virüs, araştırma, yaşam
maymun çiçeği virüsü, güney kore, virüs, araştırma, yaşam

Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası tespit edildi

11:43 08.04.2023
© AAMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
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Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülkede ilk yerel maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini, toplam enfeksiyon sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yurt dışına yakın zamanda çıkmamış bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada deri döküntüsü sebebiyle 3 Nisan'da hastaneye giden kişinin maymun çiçeği virüsü taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.
Ülkedeki diğer 5 vakanın yurt dışı seyahati yaptığı ifade edilen açıklamada, son hastanın geçen üç ay içinde yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.
Açıklamada hastanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Ülkede ilk maymun çiçeği virüsü vakası geçen yıl 22 Haziran’da doğrulanmıştı. Beşinci vaka ise bu yıl 13 Mart’ta bildirilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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