https://sputniknews.com.tr/20230408/guney-kore-ile-hindistandan-ikili-iliskileri-guclendirme-karari-1069370474.html

Güney Kore ile Hindistan'dan ikili ilişkileri güçlendirme kararı

Güney Kore ile Hindistan'dan ikili ilişkileri güçlendirme kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan görüşmede, ikili... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T15:40+0300

2023-04-08T15:40+0300

2023-04-08T15:40+0300

dünya

güney kore

hindistan

işbirliği

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Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Park Jin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle Yeni Delhi'ye yaptığı ziyaret kapsamında mevkidaşı Jaishankar ile görüştü.Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, 2015’te kurulan 'özel stratejik ortaklığın' daha da geliştirileceği ve ekonomi, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında da ortak karara varıldığı belirtildi.Park, Seul’ün geçen yıl aralıkta açıklanan Hint-Pasifik stratejisi kapsamında Yeni Delhi ile iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeye istekli olduklarını da ifade etti.Aynı gün, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jagdeep Dhankhar'a nezaket ziyaretinde bulunan Park, ikili ilişkileri geliştirme konusunu teyit etti.Güney Kore ile Hindistan arasında 1973'te kurulan diplomatik ilişkiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2015'te Güney Kore'yi ziyaretiyle 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükselmişti.

güney kore

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güney kore, hindistan, işbirliği