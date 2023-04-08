https://sputniknews.com.tr/20230408/fransadan-cad-burkina-faso-mali-nijer-ve-moritanyaya-seyahat-uyarisi-1069382929.html
Fransa'dan Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Moritanya'ya seyahat uyarısı
Fransa'dan Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Moritanya'ya seyahat uyarısı
Fransa, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlarına Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya'ya seyahat uyarısında... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T21:51+0300
2023-04-08T21:51+0300
2023-04-08T21:51+0300
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğu vurgulandı.Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve komşu ülkelerde Batılılara yönelik terör saldırısı ve kaçırılma riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, Fransızlara bu ülkelerde zaruri nedenler dışında yolculuk yapılmaması tavsiye edildi.Açıklamada, bu ülkelerde bulunan Fransızların hayatlarının ve güvenliklerinin açıkça ve doğrudan tehdit altında olduğu ifade edilerek, bulundukları ülkeleri terk etmeleri istendi.
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fransa, çad, burkina faso, burkina faso, avrupa, terör
fransa, çad, burkina faso, burkina faso, avrupa, terör
Fransa'dan Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Moritanya'ya seyahat uyarısı
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Fransa, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlarına Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya'ya seyahat uyarısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğu vurgulandı.
Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve komşu ülkelerde Batılılara yönelik terör saldırısı ve kaçırılma riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, Fransızlara bu ülkelerde zaruri nedenler dışında yolculuk yapılmaması tavsiye edildi.
Açıklamada, bu ülkelerde bulunan Fransızların hayatlarının ve güvenliklerinin açıkça ve doğrudan tehdit altında olduğu ifade edilerek, bulundukları ülkeleri terk etmeleri istendi.