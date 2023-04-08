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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından sosyal medyada yer alan ve... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T23:49+0300
2023-04-08T23:49+0300
spor
fenerbahçe
irfan can kahveci
kayserispor
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FB TV'ye açıklamada bulunan 27 yaşındaki futbolcu, performansı düştüğünden beri çok üzüldüğü için dışarı çıkmadığını ve ailesiyle güzel vakit geçiremediğini belirtti.Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından arkadaşının kendisini aradığını anlatan İrfan Can, "Özellikle bu dönemlerde orada bulunmamam gerekir. Kafamı dağıtmak için oraya gittim, sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. Taraftarlarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren milli futbolcu, şunları kaydetti: "Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her zaman oynasam da oynamasam da elimden geleni yaparım. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım. Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkide oynamama rağmen o mevkiye bile alışmaya çalıştım, çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim."'Her fırsatta hedef haline getiriliyorum'İrfan Can Kahveci, transferde Fenerbahçe'yi seçtiği için hedef haline getirilmeye çalışıldığını aktardı.Kendisiyle ilgili algı yapıldığını vurgulayan İrfan Can, "Fenerbahçe'ye geleli 2.5 sene oldu. Sırf diğer tarafı seçmediğim, Fenerbahçe'yi seçtiğim için sürekli üstüme yapılan algılar var. 2.5 senedir herkes algı yapma çabasında çünkü ben Fenerbahçe'yi seçtim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman karşıt görüşler, karşıt algı yapmaya çalışan insanlar oluyor bu kulübe karşı" değerlendirmesinde bulundu.'2 kupayı da buraya getireceğiz'İrfan Can Kahveci, hem ligde şampiyonluğa ulaşacaklarına hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inancı olduğunu ifade etti.Taraftarları birlik olmaya çağıran İrfan Can, "Ligin bitimine 9 maç kaldı. Taraftarımız son haftaya kadar bizimle beraber olsun. İnanıyorum ki 2 kupayı da buraya getireceğiz inşallah. Beraber olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Türkiye'de Fenerbahçe tek bir kulüp, herkes Fenerbahçe'ye karşı. Hep bir arada olmamız lazım. Bu süreçte algılara da gelmememiz lazım. Biz saha içinde elimizden geleni sezon sonuna kadar yapacağız. İnşallah o 2 kupayı da buraya getireceğiz. Taraftarımızdan da ricam hep beraber birlik olmamız" şeklinde görüş belirtti.Fenerbahçe taraftarına karşı hiçbir tavrının olamayacağını anlatan İrfan Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Hoca beni teselli etmek için yanıma gelirken ben de ona 'Problem yok.' dedim, takım alkışlansın diye aramızda öyle bir şey geçti ama oradaki 2 saniyelik bir görüntü. Yani bununla bile algı yaptılar. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına tavrım olamaz. Bazen 'Taraftarımız kızmakta haklı' diyorum. Benim taraftara karşı hiçbir zaman tavrım olmadı, bundan sonra olamaz da. Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Hiçbir zaman taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım. Yapamam çünkü kendim Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe taraftarıyım."
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fenerbahçe, irfan can kahveci, kayserispor
fenerbahçe, irfan can kahveci, kayserispor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi

23:49 08.04.2023
© AAİrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan görüntüsüne ilişkin sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.
FB TV'ye açıklamada bulunan 27 yaşındaki futbolcu, performansı düştüğünden beri çok üzüldüğü için dışarı çıkmadığını ve ailesiyle güzel vakit geçiremediğini belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından arkadaşının kendisini aradığını anlatan İrfan Can, "Özellikle bu dönemlerde orada bulunmamam gerekir. Kafamı dağıtmak için oraya gittim, sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. Taraftarlarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren milli futbolcu, şunları kaydetti: "Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her zaman oynasam da oynamasam da elimden geleni yaparım. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım. Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkide oynamama rağmen o mevkiye bile alışmaya çalıştım, çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim."

'Her fırsatta hedef haline getiriliyorum'

İrfan Can Kahveci, transferde Fenerbahçe'yi seçtiği için hedef haline getirilmeye çalışıldığını aktardı.
Kendisiyle ilgili algı yapıldığını vurgulayan İrfan Can, "Fenerbahçe'ye geleli 2.5 sene oldu. Sırf diğer tarafı seçmediğim, Fenerbahçe'yi seçtiğim için sürekli üstüme yapılan algılar var. 2.5 senedir herkes algı yapma çabasında çünkü ben Fenerbahçe'yi seçtim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman karşıt görüşler, karşıt algı yapmaya çalışan insanlar oluyor bu kulübe karşı" değerlendirmesinde bulundu.

'2 kupayı da buraya getireceğiz'

İrfan Can Kahveci, hem ligde şampiyonluğa ulaşacaklarına hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inancı olduğunu ifade etti.
Taraftarları birlik olmaya çağıran İrfan Can, "Ligin bitimine 9 maç kaldı. Taraftarımız son haftaya kadar bizimle beraber olsun. İnanıyorum ki 2 kupayı da buraya getireceğiz inşallah. Beraber olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Türkiye'de Fenerbahçe tek bir kulüp, herkes Fenerbahçe'ye karşı. Hep bir arada olmamız lazım. Bu süreçte algılara da gelmememiz lazım. Biz saha içinde elimizden geleni sezon sonuna kadar yapacağız. İnşallah o 2 kupayı da buraya getireceğiz. Taraftarımızdan da ricam hep beraber birlik olmamız" şeklinde görüş belirtti.
Fenerbahçe taraftarına karşı hiçbir tavrının olamayacağını anlatan İrfan Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Hoca beni teselli etmek için yanıma gelirken ben de ona 'Problem yok.' dedim, takım alkışlansın diye aramızda öyle bir şey geçti ama oradaki 2 saniyelik bir görüntü. Yani bununla bile algı yaptılar. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına tavrım olamaz. Bazen 'Taraftarımız kızmakta haklı' diyorum. Benim taraftara karşı hiçbir zaman tavrım olmadı, bundan sonra olamaz da. Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Hiçbir zaman taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım. Yapamam çünkü kendim Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe taraftarıyım."
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