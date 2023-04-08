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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230408/fay-hatti-ciftlik-evini-ikiye-boldu-1069365426.html
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar oluştu. Depremle birlikte çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T10:44+0300
2023-04-08T10:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fay hattı
hatay
çiftlik
deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü. Çiftlik evinin de yer aldığı geniş bir alanda toprak 3 metre çökerken yaklaşık 7 metre de batıya doğru kaydı. Bu arada, deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Bir müddet buhar saçan su kaynakları geçen günler içerisinde kurudu. Depreme eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çiftlikteki evinde yakalanan Yasir Koç, deprem sırasında çocuklarını son anda yıkılan evinden dışarı çıkarmayı başarabildi. Çiftlik sahibi Yasir Koç, “Biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçlar yer değiştirdik. Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuz geldiği sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında buharla birlikte sular fışkırdı. O anda sonumuzun geldiğini düşündüm. Hem aşağı doğru yaklaşık 3-4 metrelik bir çökme var. Hem de 7 metrelik bir kayma var. Biz dışarı çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabanın farlarını açtıktan sonra buharların çıktığını gördüm. Gün ağardığı zaman her yerde deniz kumu vardı. Depremde meydana gelen patlama nedeniyle 3 gün kulaklarım çınladı” dedi. Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Koç, bir ineğinin de deprem nedeniyle kör kaldığını belirterek, “Biz bu arada hayvancılık yapıyoruz. Depremde bir hayvanım 3 gün boyunca enkaz altında kaldı. Artık o patlamadan dolayı mı bilmiyorum hayvanımın gözleri görmez oldu. 3 gün sonra hayvanımı çıkardık. Sağlık durumu iyi şu an” diye konuştu.
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fay hattı, hatay, çiftlik, deprem
fay hattı, hatay, çiftlik, deprem

Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü

10:44 08.04.2023 (güncellendi: 10:46 08.04.2023)
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar oluştu. Depremle birlikte çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü.

Çiftlik evinin de yer aldığı geniş bir alanda toprak 3 metre çökerken yaklaşık 7 metre de batıya doğru kaydı. Bu arada, deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Bir müddet buhar saçan su kaynakları geçen günler içerisinde kurudu.

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808
Depreme eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çiftlikteki evinde yakalanan Yasir Koç, deprem sırasında çocuklarını son anda yıkılan evinden dışarı çıkarmayı başarabildi.


Çiftlik sahibi Yasir Koç, “Biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçlar yer değiştirdik. Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuz geldiği sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında buharla birlikte sular fışkırdı. O anda sonumuzun geldiğini düşündüm. Hem aşağı doğru yaklaşık 3-4 metrelik bir çökme var. Hem de 7 metrelik bir kayma var. Biz dışarı çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabanın farlarını açtıktan sonra buharların çıktığını gördüm. Gün ağardığı zaman her yerde deniz kumu vardı. Depremde meydana gelen patlama nedeniyle 3 gün kulaklarım çınladı” dedi.

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808
Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Koç, bir ineğinin de deprem nedeniyle kör kaldığını belirterek, “Biz bu arada hayvancılık yapıyoruz. Depremde bir hayvanım 3 gün boyunca enkaz altında kaldı. Artık o patlamadan dolayı mı bilmiyorum hayvanımın gözleri görmez oldu. 3 gün sonra hayvanımı çıkardık. Sağlık durumu iyi şu an” diye konuştu.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ - AYKUT YENİÇAĞ - HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW865808
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