https://sputniknews.com.tr/20230408/estonyanin-yeni-hukumeti-savunma-harcamalarini-artirmayi-planliyor-1069377879.html

Estonya’nın yeni hükümeti savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Estonya’nın yeni hükümeti savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Estonya’da yeni koalisyon hükümet kuran 3 partinin, savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 3’ne çıkarmayı öngören anlaşmayı... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T19:19+0300

2023-04-08T19:19+0300

2023-04-08T19:19+0300

dünya

estonya

silahlanma

savunma

harcama

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Estonya medyasının haberine göre, yeni iktidar koalisyonu kuran Reformcu Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Estonya 200 Partisi, yeni hükümetin politikalarını belirleyen bir anlaşma imzaladı.Ülkenin önümüzdeki yıllarda “güvenlik alanında, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en çetin durumla karşı karşıya” kalacağı ifade edilen anlaşmanın metninde şu sözlere yer verildi:“Uzun vadeli devlet savunma harcamaları için, önümüzdeki dört yıl boyunca GSYİH’nin yüzde 3’ü tahsis edilecek. Buna, müttefik askerlerin yerleşmesine yapılan harcamalar eklenecek. Savunma Kuvvetleri’nin gelişiminin ana yönleri, çok seviyeli hava savunmasının (İHA’lara karşı savunma dahil), uzun menzilli füze sistemlerinin geliştirilmesi ve mühimmat stoklarının artırılması olacak.”Ülkenin savunma sanayisini destekleyecek tedbirlerin alınması ve mühimmat, silah ve insansız hava aracı üretimi için bir sanayi parkının oluşturulması planlanıyor.Enformasyon alanındaki eylemler için siber savunma birlikleri ve acil müdahale birlikleri oluşturulacak.Estonya, NATO ülkelerine harcamalarını GSYİH’nin yüzde 2.5’na çıkarma çağrısında bulunma ve müttefiklerin ülkeye modern silah sistemlerini yerleştirmesi ve yerleştirilen donanım ve mühimmat sayısını artırması yönünde çalışmalarda bulunma niyetinde. Estonya’nın Rusya’yla sınırındaki düzenleme çalışmalarının da 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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estonya, silahlanma, savunma, harcama