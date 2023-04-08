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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/erkan-bas-acikladi-tip-52-secim-bolgesinde-liste-cikaracak-1069367544.html
Erkan Baş açıkladı: TİP 52 seçim bölgesinde liste çıkaracak
Erkan Baş açıkladı: TİP 52 seçim bölgesinde liste çıkaracak
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda konuşan TİP lideri Erkan Baş, "87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T12:20+0300
2023-04-08T12:22+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
seçim
aday
emek ve özgürlük ittifakı
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, 87 seçim bölgesinin 52'sinde kendi amblemleriyle seçimlere gireceklerini söyledi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Baş'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:"Bugün hepimiz için son derece önemli, son derece heyecanlı bir gün. Uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi geride bırakmış bulunuyoruz. Zaten hem halklarımız hem kamuoyu yakından takip ediyor, biz Emek ve Özgürlük İttifakı’nı bir yılı aşkın bir faaliyetin, bir çalışmanın, bir tartışmanın üzerine Türkiye’de 3’üncü yol inşa etmek için; siyasette sesi bastırılmak istenen, susturulmak istenen, yok sayılmak istenen milyonların siyasi iradesini güçlendirmek ve onları siyasete katmak, siyasete özne kılmak için çok uzun perspektiflere sahip bir ittifak inşa etmiştik. Başından bu yana aynı şeyi söylüyorduk: Seçimlerden önce, mümkünse seçimler sırasında ve en önemlisi seçimlerden sonra ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması ve tüm yurttaşlarımızın huzur içerisinde mutlu yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için Emek ve Özgürlük İttifakı’nın varlığı bir güvence demiştik.Bu kararlılığımız, inadımız, mücadele birlikteliğimiz bugün biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Biz seçim ittifakı olarak da Emek ve Özgürlük İttifakı’nı ilan etmiş durumdayız ve önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye’yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, geride kalan dönemdeki eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi, ittifakımızı görev ve sorumluluğa hazır hale getirdiğimiz düşünüyoruz.Kamuoyunda çokça tartışıldığı için bir cümle ile geçeceğim. 87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var: Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde, daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecek. Bu şöyle de yorumlanabilir: Aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir.Bize dönük beklentilerin farkındayız, bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı’nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi şimdiden kutlu olsun."
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türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, seçim, aday, emek ve özgürlük ittifakı
türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, seçim, aday, emek ve özgürlük ittifakı

Erkan Baş açıkladı: TİP 52 seçim bölgesinde liste çıkaracak

12:20 08.04.2023 (güncellendi: 12:22 08.04.2023)
© AAErkan Baş
Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
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Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda konuşan TİP lideri Erkan Baş, "87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak" dedi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, 87 seçim bölgesinin 52'sinde kendi amblemleriyle seçimlere gireceklerini söyledi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Baş'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün hepimiz için son derece önemli, son derece heyecanlı bir gün. Uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi geride bırakmış bulunuyoruz. Zaten hem halklarımız hem kamuoyu yakından takip ediyor, biz Emek ve Özgürlük İttifakı’nı bir yılı aşkın bir faaliyetin, bir çalışmanın, bir tartışmanın üzerine Türkiye’de 3’üncü yol inşa etmek için; siyasette sesi bastırılmak istenen, susturulmak istenen, yok sayılmak istenen milyonların siyasi iradesini güçlendirmek ve onları siyasete katmak, siyasete özne kılmak için çok uzun perspektiflere sahip bir ittifak inşa etmiştik. Başından bu yana aynı şeyi söylüyorduk: Seçimlerden önce, mümkünse seçimler sırasında ve en önemlisi seçimlerden sonra ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması ve tüm yurttaşlarımızın huzur içerisinde mutlu yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için Emek ve Özgürlük İttifakı’nın varlığı bir güvence demiştik.
Bu kararlılığımız, inadımız, mücadele birlikteliğimiz bugün biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Biz seçim ittifakı olarak da Emek ve Özgürlük İttifakı’nı ilan etmiş durumdayız ve önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye’yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, geride kalan dönemdeki eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi, ittifakımızı görev ve sorumluluğa hazır hale getirdiğimiz düşünüyoruz.
Kamuoyunda çokça tartışıldığı için bir cümle ile geçeceğim. 87 seçim bölgesi var Türkiye’de. TİP bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var: Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde, daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecek. Bu şöyle de yorumlanabilir: Aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir.
Bize dönük beklentilerin farkındayız, bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı’nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi şimdiden kutlu olsun."
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