Efkan Ala, yurt dışındaki vatandaşlara 14 Mayıs'ta 'sandığa gidin' çağrısı yaptı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'nin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katılan Ala açıklamada bulundu.14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışında oy kullanılacak sandık sayısının artırıldığını ve bu seçimler için 75 ülkede 5 bine yakın sandık kurulacağını belirten Ala, böylece yurt dışındaki vatandaşların sandıklara erişiminin daha da kolaylaştığını söyledi.Ala, "Vatandaşlarımızın Türkiye'deki demokrasiye katkıları açısından sandıklara gidip oy kullanmaları çok büyük ehemmiyet arz ediyor" dedi.Ülke yönetiminin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, hem bölgesel hem uluslararası krizlerde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü yapıp kendisine inisiyatif alma imkanı verdiğini vurgulayan Ala, şöyle devam etti:"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sandıklara gidip seçime katılarak oy kullanımını artırmalarını çok önemsiyoruz. İstirham ediyorum, sandıklara gitsinler ve oylarını kullansınlar. Ortaya koydukları her irade Türkiye'nin istikrarından yana kullandıkları her oy ve ortaya koydukları her irade Türkiye'nin önünü açmaktadır, Türkiye'nin istikrarına katkıda bulunmaktadır, Türkiye'yi güçlendirmektedir. Türkiye güçlendikçe onlar da bulundukları ülkelerde güçlenmektedirler.O bakımdan ihmal etmemek gerekiyor ve yurt dışında sandıklara gidip Türkiye demokrasisine katkıda bulunsunlar. Türkiye'nin istikrarından yana iradelerini ortaya koysunlar ve Türkiye'nin önünü açılmasına, daha da güçlenmesine, demokrasisinin daha güçlenmesine, ülkenin hedeflerine doğru daha hızlı gidebilmesine imkan sağlasınlar, katkı versinler."Oyuncu Ahmet Yenilmez'in tiyatro gösterisi sunduğu iftara ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, dernek ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

