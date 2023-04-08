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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/efkan-ala-yurt-disindaki-vatandaslara-14-mayista-sandiga-gidin-cagrisi-yapti-1069362123.html
Efkan Ala, yurt dışındaki vatandaşlara 14 Mayıs'ta 'sandığa gidin' çağrısı yaptı
Efkan Ala, yurt dışındaki vatandaşlara 14 Mayıs'ta 'sandığa gidin' çağrısı yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri için 75... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T01:58+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
recep tayyip erdoğan
efkan ala
almanya
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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'nin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katılan Ala açıklamada bulundu.14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışında oy kullanılacak sandık sayısının artırıldığını ve bu seçimler için 75 ülkede 5 bine yakın sandık kurulacağını belirten Ala, böylece yurt dışındaki vatandaşların sandıklara erişiminin daha da kolaylaştığını söyledi.Ala, "Vatandaşlarımızın Türkiye'deki demokrasiye katkıları açısından sandıklara gidip oy kullanmaları çok büyük ehemmiyet arz ediyor" dedi.Ülke yönetiminin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, hem bölgesel hem uluslararası krizlerde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü yapıp kendisine inisiyatif alma imkanı verdiğini vurgulayan Ala, şöyle devam etti:"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sandıklara gidip seçime katılarak oy kullanımını artırmalarını çok önemsiyoruz. İstirham ediyorum, sandıklara gitsinler ve oylarını kullansınlar. Ortaya koydukları her irade Türkiye'nin istikrarından yana kullandıkları her oy ve ortaya koydukları her irade Türkiye'nin önünü açmaktadır, Türkiye'nin istikrarına katkıda bulunmaktadır, Türkiye'yi güçlendirmektedir. Türkiye güçlendikçe onlar da bulundukları ülkelerde güçlenmektedirler.O bakımdan ihmal etmemek gerekiyor ve yurt dışında sandıklara gidip Türkiye demokrasisine katkıda bulunsunlar. Türkiye'nin istikrarından yana iradelerini ortaya koysunlar ve Türkiye'nin önünü açılmasına, daha da güçlenmesine, demokrasisinin daha güçlenmesine, ülkenin hedeflerine doğru daha hızlı gidebilmesine imkan sağlasınlar, katkı versinler."Oyuncu Ahmet Yenilmez'in tiyatro gösterisi sunduğu iftara ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, dernek ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
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seçim, recep tayyip erdoğan, efkan ala, almanya
seçim, recep tayyip erdoğan, efkan ala, almanya

Efkan Ala, yurt dışındaki vatandaşlara 14 Mayıs'ta 'sandığa gidin' çağrısı yaptı

01:58 08.04.2023 (güncellendi: 02:02 08.04.2023)
© AAAK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katıldı. Efkan Ala programda konuşma yaptı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katıldı. Efkan Ala programda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri için 75 ülkede 5 bine yakın sandık kurulacağını belirterek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını oy kullanmaya çağırdı.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'nin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katılan Ala açıklamada bulundu.
14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışında oy kullanılacak sandık sayısının artırıldığını ve bu seçimler için 75 ülkede 5 bine yakın sandık kurulacağını belirten Ala, böylece yurt dışındaki vatandaşların sandıklara erişiminin daha da kolaylaştığını söyledi.
Ala, "Vatandaşlarımızın Türkiye'deki demokrasiye katkıları açısından sandıklara gidip oy kullanmaları çok büyük ehemmiyet arz ediyor" dedi.
Ülke yönetiminin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, hem bölgesel hem uluslararası krizlerde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü yapıp kendisine inisiyatif alma imkanı verdiğini vurgulayan Ala, şöyle devam etti:
"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sandıklara gidip seçime katılarak oy kullanımını artırmalarını çok önemsiyoruz. İstirham ediyorum, sandıklara gitsinler ve oylarını kullansınlar. Ortaya koydukları her irade Türkiye'nin istikrarından yana kullandıkları her oy ve ortaya koydukları her irade Türkiye'nin önünü açmaktadır, Türkiye'nin istikrarına katkıda bulunmaktadır, Türkiye'yi güçlendirmektedir. Türkiye güçlendikçe onlar da bulundukları ülkelerde güçlenmektedirler.
O bakımdan ihmal etmemek gerekiyor ve yurt dışında sandıklara gidip Türkiye demokrasisine katkıda bulunsunlar. Türkiye'nin istikrarından yana iradelerini ortaya koysunlar ve Türkiye'nin önünü açılmasına, daha da güçlenmesine, demokrasisinin daha güçlenmesine, ülkenin hedeflerine doğru daha hızlı gidebilmesine imkan sağlasınlar, katkı versinler."
Oyuncu Ahmet Yenilmez'in tiyatro gösterisi sunduğu iftara ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, dernek ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
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