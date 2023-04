https://sputniknews.com.tr/20230408/disisleri-bakani-cavusoglu-bugun-adayim-diye-cikan-bazi-kisiler-ypg-teror-orgutu-degildir-diyor-1069359516.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün adayım diye çıkan bazı kişiler 'YPG terör örgütü değildir' diyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün adayım diye çıkan bazı kişiler 'YPG terör örgütü değildir' diyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün adayım diye çıkan bazı kişiler 'YPG terör örgütü değildir' diyor. Terör örgütü değildir de nedir?” dedi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T00:23+0300

2023-04-08T00:23+0300

2023-04-08T00:35+0300

2023 türkiye seçimleri

mevlüt çavuşoğlu

eskişehir

ypg

aday

terör

sergey lavrov

daeş

fetö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069358433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a7940d1dda4a1b8d97d52becbc1471f.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması" iftar programında yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın kuruluşunun müjdelendiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne nail olan bu kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Seçim öncesi siyasi partilerde bayrak değişimlerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, eski il ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek, yeni başkanlara görevlerinde başarı diledi.Bakan Çavuşoğlu, Anadolu'nun her yerinden Eskişehir'e gelen vatandaşların kentin sosyal yaşamına katkı sağladığını anlatarak, "Tüm hemşehri derneklerimizi, Anadolu'nun renklerini saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandı.'İnsanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini maalesef yaşadık'Gittiği her yerde depremzedelerle bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Deprem nedeniyle 90 ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi geldi'Çavuşoğlu, deprem nedeniyle dünyanın her yerinden büyük bir dayanışma gördüklerini dile getirdi.Yurt dışından yapılan yardım çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, şunları anlattı:Eskişehir'in 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Türk dünyasını ve Türk devletleri teşkilatını daha da güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Semerkant'taki son zirvede Türk Yatırım Fonu'nu da kurduk. Bir sonraki zirve Kazakistan'ın Türkistan şehrinde olacak. Orada da bu afetle ilgili inşallah bir kurum, bir yapı oluşturacağız ki afet dönemlerinde birbirimize daha fazla yardımcı olalım" değerlendirmesini yaptı.Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatını küresel bir aktör haline getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Dünyanın her yerinden 'Nasıl gözlemci olabiliriz?' diye bize soruyorlar. Etrafımızdaki ülkelerin çok büyük bir ilgisi var. Gözlemci olmayı hak eden ülkeler de var. Bunlardan biri Finlandiya, biri Estonya, biri Moğolistan, Japonya ve Kore. Çünkü Türk devletlerine gözlemci olabilmek için Türkçe'nin ya da akraba dillerinin birinin o ülkede resmi dil olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte ailemizin sayısını da genişletmiş olacağız" diye konuştu.'Türkiye güçlünün değil, haklının yanındadır'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın nesi provokasyon?'Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'yle de görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, şöyle dedi:Çavuşoğlu, İslam dünyasına çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:'İslam düşmanlığına, her türlü ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'Bakan Çavuşoğlu, son zamanlardaki İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları hatırlatarak, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik saldırıların artık haddini aştığını söyledi."Peki neden bu saldırılar Türk büyükelçiliklerinin önünde oluyor ya da bizim bayrağımızla Kur'an-ı Kerim'e saldırıyorlar pervasızca?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çünkü Türk milleti ve Türkiye, İslam'ın da sancaktarıdır da ondan. İslam düşmanlığına, her türlü ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, 'FETÖ'ye, PKK/YPG'ye, DAEŞ'e karşı ayrım yapmaksızın mücadelenin sürmesi gerektiğini' belirterek, kutsal ve barış dini İslam'ı suistimal eden terör örgütlerine yönelik mücadelenin de güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.'Suriye ile de bir üçlü, dörtlü süreci başlattık'Suriye'de attıkları adımlarla hem 'terör koridoru'nun oluşmasını engellediklerini hem de bölge insanına yönelik zulmü bitirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Bu ay inşallah Karadeniz'deki doğalgazı sisteme bağlayacağız'Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetin birinci asrının tamamladığını, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyete çok önemli eserler kazandırdıklarını belirtti.Cumhuriyetin ikinci asrının Türkiye asrı olması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunma sanayi üretimindeki gelişimine dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Tüm dünyaca güvenilir bir liderimiz var'Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada küresel aktör olma konumunu devam ettirmesi için topyekun diplomasi yapılmasını gerektiğini vurguladı."Yok 7'li, yok 8'li koalisyonmuş... Ondan sonra Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) girenleri çıkaracaklarmış" diyen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Milletimiz hangi kararı verirse herkes de onu kabul edecek'Suriye'deki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, şunları belirtti:Milletin her şeyi gördüğünü, bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın da katılımcılara hitap ettiği iftar programına, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, şehit yakınları, hemşehri dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20191017/cavusoglu-bbcye-konustu-rusya-ypg-unsurlarini-suriye-ordusu-esliginde-bolgeden-cikartirsa-karsi-1040413777.html

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, eskişehir, ypg, aday, terör, sergey lavrov, daeş, fetö