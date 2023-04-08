Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul’un yeni metrosu açılıyor: Erdoğan, Kayaşehir Metrosu açılış töreninde konuşuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türk Harb-İş Sendikası: ‘Tatmin edici bir maaş zammı almazsak işi bırakacağız’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
104 dk
Z RAPORU
İttifaklarda milletvekilliği aday listelerinde son durum
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:32
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230408/cumhurbaskani-erdogandan-hamursuz-bayrami-paylasimi-1069370950.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T16:06+0300
2023-04-08T16:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
hamursuz bayramı
yahudi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067647739_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_7542a35d55ab952b29c07c3807c4f349.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşları en kalbi duygularla tebrik ettiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067647739_78:0:678:450_1920x0_80_0_0_74d17cb5566f189ef1412bcb35ad937c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, hamursuz bayramı, yahudi
recep tayyip erdoğan, hamursuz bayramı, yahudi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

16:06 08.04.2023 (güncellendi: 16:10 08.04.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşları en kalbi duygularla tebrik ettiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi karşısında aziz milletimiz omuz omuza vererek her zorluğun üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren dayanışma ruhu içerisinde hareket eden Musevi vatandaşlarımız da takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. 85 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu hassasiyetlerinden dolayı tüm Musevi vatandaşlarımı tebrik ediyorum.
Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала