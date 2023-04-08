Erdoğan: İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir

Hakkamız olanı almak ve korumak için 'bu ülkede biz de varız' demek için çok çetin mücadeleler verdik. Bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye'yi sadece elit, beyaz, bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin Romanların da vatanları olduğunu, Romanların da bu ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir.