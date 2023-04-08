Erdoğan: İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir
20:59 08.04.2023 (güncellendi: 21:18 08.04.2023)
© MURAT DELİCE-AW866172Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
© MURAT DELİCE-AW866172
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:
Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine izin vermeyeceğiz
Roman kardeşlerimiz için elimizden geleni yaptık. Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Bir Roman Koordinasyon merkezi açtık.
"Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yanınızda olmaya devam edecektir. Her romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Biz çocukluk çağlarımızdan biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yollarda beraber yürüdük.
Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.
Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor.
Hakkamız olanı almak ve korumak için 'bu ülkede biz de varız' demek için çok çetin mücadeleler verdik. Bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye'yi sadece elit, beyaz, bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin Romanların da vatanları olduğunu, Romanların da bu ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir.