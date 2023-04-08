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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı sürüş testini gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı sürüş testini gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreni sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı.
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recep tayyip erdoğan, metro, test
recep tayyip erdoğan, metro, test

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı sürüş testini gerçekleştirdi

23:19 08.04.2023 (güncellendi: 23:25 08.04.2023)
© MURAT DELİCE-AW866172Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© MURAT DELİCE-AW866172
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreni sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı.
© MURAT DELİCE-AW866172Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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