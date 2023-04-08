https://sputniknews.com.tr/20230408/cumhurbaskani-erdogan-basaksehir-kayasehir-metro-hatti-surus-testini-gerceklestirdi-1069386475.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı sürüş testini gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı sürüş testini gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreni sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T23:19+0300
2023-04-08T23:19+0300
2023-04-08T23:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
metro
test
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı.
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recep tayyip erdoğan, metro, test
recep tayyip erdoğan, metro, test
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı sürüş testini gerçekleştirdi
23:19 08.04.2023 (güncellendi: 23:25 08.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreni sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı.