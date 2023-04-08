https://sputniknews.com.tr/20230408/cesedi-bulunan-gobonlu-ogrenci-sorusturmasinda-bir-supheli-3-kez-gozaltina-alindi-1069380705.html

Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı

Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı

Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın soruşturması çerçevesinde iki kez serbest... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T20:01+0300

2023-04-08T20:01+0300

2023-04-08T20:03+0300

türkiye

jeannah danys dinabongho ibouanga

gabon

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Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, adliyeye sevk edildi.Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne diyeceksiniz?" sorusuna D.A. "Suçsuzum." yanıtını verdi.Öte yandan şüpheli, daha önce iki kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Ne olmuştu?Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.

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jeannah danys dinabongho ibouanga, gabon