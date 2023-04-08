https://sputniknews.com.tr/20230408/cesedi-bulunan-gobonlu-ogrenci-sorusturmasinda-bir-supheli-3-kez-gozaltina-alindi-1069380705.html
Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı
Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı
Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın soruşturması çerçevesinde iki kez serbest... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T20:01+0300
2023-04-08T20:01+0300
2023-04-08T20:03+0300
türkiye
jeannah danys dinabongho ibouanga
gabon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069380361_0:242:807:696_1920x0_80_0_0_d4c117d8218c9af000eaef80bc383fc9.jpg
Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, adliyeye sevk edildi.Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne diyeceksiniz?" sorusuna D.A. "Suçsuzum." yanıtını verdi.Öte yandan şüpheli, daha önce iki kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Ne olmuştu?Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.
türkiye
gabon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069380361_0:166:807:771_1920x0_80_0_0_0dd827d238e857c9fc8343a49a1747ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jeannah danys dinabongho ibouanga, gabon
jeannah danys dinabongho ibouanga, gabon
Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı
20:01 08.04.2023 (güncellendi: 20:03 08.04.2023) Abone ol
Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın soruşturması çerçevesinde iki kez serbest bırakılan Dursun A. üçüncü kez gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.
Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.
Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne diyeceksiniz?" sorusuna D.A. "Suçsuzum." yanıtını verdi.
Öte yandan şüpheli, daha önce iki kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Ne olmuştu?
Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.