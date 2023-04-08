https://sputniknews.com.tr/20230408/burdurda-sebeke-suyu-ile-arac-hali-yikamak-ve-bahce-sulamak-yasaklandi-1069361993.html

Burdur’da şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı

Burdur’da şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı

Burdur Belediye Meclisi’nde alınan karara göre yer altı sularının azalması ve kuraklığın artmasından dolayı şebeke suyu ile otomobil, merdiven, halı yıkamak... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T01:39+0300

2023-04-08T01:39+0300

2023-04-08T01:39+0300

türkiye

kuraklık

burdur

burdur belediyesi

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Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı.Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşların halı yıkama adı altında şebeke suyunu israf ettiğini söyledi.Apartmanlardaki merdivenlerin ortak kullanım alanındaki çeşmelerden yıkandığını belirten Ercengiz, "Merdivenler yıkanırken apartmanlardaki su sayaçları bazen kayıtsız olabiliyor. Bunların da kayıt altına alınmasının bir yöntemi aşırı su tüketiminin yapıldığı yerde denetimlerin yapılması amacıyladır. Yoksa vatandaşımızın merdiven yıkamasına karşı değiliz ama hem su tasarrufu olur" diye konuştu.Türkiye'nin bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacağını ifade eden Ercengiz, şunları söyledi:Toplantıda, şebeke suyuyla halı, merdiven yıkama, bahçe ve tarla sulama gibi konularda kısıtlama kararı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.Bölgenin son yıllarda yeterli yağış alamamasından dolayı “Göller Yöresi” olarak bilinen Burdur’da birçok göl kurumuş, yer altı suları iyice çekilmişti.

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kuraklık, burdur, burdur belediyesi