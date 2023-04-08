https://sputniknews.com.tr/20230408/burdurda-sebeke-suyu-ile-arac-hali-yikamak-ve-bahce-sulamak-yasaklandi-1069361993.html
Burdur’da şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Burdur’da şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Burdur Belediye Meclisi’nde alınan karara göre yer altı sularının azalması ve kuraklığın artmasından dolayı şebeke suyu ile otomobil, merdiven, halı yıkamak... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T01:39+0300
2023-04-08T01:39+0300
2023-04-08T01:39+0300
türkiye
kuraklık
burdur
burdur belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069361299_125:0:1924:1012_1920x0_80_0_0_2ffdbfe760644230913be40ac872d3da.jpg
Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı.Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşların halı yıkama adı altında şebeke suyunu israf ettiğini söyledi.Apartmanlardaki merdivenlerin ortak kullanım alanındaki çeşmelerden yıkandığını belirten Ercengiz, "Merdivenler yıkanırken apartmanlardaki su sayaçları bazen kayıtsız olabiliyor. Bunların da kayıt altına alınmasının bir yöntemi aşırı su tüketiminin yapıldığı yerde denetimlerin yapılması amacıyladır. Yoksa vatandaşımızın merdiven yıkamasına karşı değiliz ama hem su tasarrufu olur" diye konuştu.Türkiye'nin bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacağını ifade eden Ercengiz, şunları söyledi:Toplantıda, şebeke suyuyla halı, merdiven yıkama, bahçe ve tarla sulama gibi konularda kısıtlama kararı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.Bölgenin son yıllarda yeterli yağış alamamasından dolayı “Göller Yöresi” olarak bilinen Burdur’da birçok göl kurumuş, yer altı suları iyice çekilmişti.
türkiye
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069361299_350:0:1699:1012_1920x0_80_0_0_0e5b1b9f6caf1b454dad373ab8c092de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuraklık, burdur, burdur belediyesi
kuraklık, burdur, burdur belediyesi
Burdur’da şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Abone ol
Burdur Belediye Meclisi’nde alınan karara göre yer altı sularının azalması ve kuraklığın artmasından dolayı şebeke suyu ile otomobil, merdiven, halı yıkamak, bahçe ve tarla sulamak yasaklandı.
Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı.
Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşların halı yıkama adı altında şebeke suyunu israf ettiğini söyledi.
Apartmanlardaki merdivenlerin ortak kullanım alanındaki çeşmelerden yıkandığını belirten Ercengiz, "Merdivenler yıkanırken apartmanlardaki su sayaçları bazen kayıtsız olabiliyor. Bunların da kayıt altına alınmasının bir yöntemi aşırı su tüketiminin yapıldığı yerde denetimlerin yapılması amacıyladır. Yoksa vatandaşımızın merdiven yıkamasına karşı değiliz ama hem su tasarrufu olur" diye konuştu.
Türkiye'nin bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacağını ifade eden Ercengiz, şunları söyledi:
"Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yeraltında ne kadar suyu kaldığını kestiremiyoruz o nedenle de zabıtamıza bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, yetkisini değiştirip, caydırıcı olması için. Amacımız ceza kesmek değil vatandaşımıza bir duyarlılık oluşturmak adına böyle bir gündem maddesini aldık. Asıl amacımız şu vatandaşımızı farkındalık oluşturmak çünkü karşısında bir cezai tedbir olmadığı sürece vatandaşımız her zaman şansını sonuna kadar zorluyor ya bu bilinci oluşturalım."
Toplantıda, şebeke suyuyla halı, merdiven yıkama, bahçe ve tarla sulama gibi konularda kısıtlama kararı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.
Bölgenin son yıllarda yeterli yağış alamamasından dolayı “Göller Yöresi” olarak bilinen Burdur’da birçok göl kurumuş, yer altı suları iyice çekilmişti.