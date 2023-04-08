https://sputniknews.com.tr/20230408/blinken-disisleri-bakani-ukraynada-ateskes-imkani-gormuyoruz-1069367326.html

Blinken Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da ateşkes imkanı görmüyoruz

Blinken Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da ateşkes imkanı görmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes imkanı görmediklerini belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T11:48+0300

2023-04-08T11:48+0300

2023-04-08T11:48+0300

ukrayna krizi

abd

antony blinken

ukrayna

rusya

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Funke medya grubuna demecinde, ABD makamlarının Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri için bir imkan görmediklerini söyledi.Blinken, “Bazıları için ateşkes fikri cazip gelebilir ve bunu anlıyorum, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın geniş topraklarını ele geçirmesinin fiilen meşrulaştırılması anlamına gelirse, bu adil ve kalıcı bir barış olmayacaktır” dedi.Blinken ayrıca, Moskova'nın ateşkesi askeri birliklerini yeniden bir araya getirmek ve bir süre sonra saldırı eylemleri başlatmak için kullanabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi.

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abd, antony blinken, ukrayna, rusya