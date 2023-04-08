https://sputniknews.com.tr/20230408/blinken-disisleri-bakani-ukraynada-ateskes-imkani-gormuyoruz-1069367326.html
Blinken Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da ateşkes imkanı görmüyoruz
Blinken Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da ateşkes imkanı görmüyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes imkanı görmediklerini belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T11:48+0300
2023-04-08T11:48+0300
2023-04-08T11:48+0300
ukrayna krizi
abd
antony blinken
ukrayna
rusya
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Funke medya grubuna demecinde, ABD makamlarının Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri için bir imkan görmediklerini söyledi.Blinken, “Bazıları için ateşkes fikri cazip gelebilir ve bunu anlıyorum, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın geniş topraklarını ele geçirmesinin fiilen meşrulaştırılması anlamına gelirse, bu adil ve kalıcı bir barış olmayacaktır” dedi.Blinken ayrıca, Moskova'nın ateşkesi askeri birliklerini yeniden bir araya getirmek ve bir süre sonra saldırı eylemleri başlatmak için kullanabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi.
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abd, antony blinken, ukrayna, rusya
abd, antony blinken, ukrayna, rusya
Blinken Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da ateşkes imkanı görmüyoruz
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes imkanı görmediklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Funke medya grubuna demecinde, ABD makamlarının Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri için bir imkan görmediklerini söyledi.
Blinken, “Bazıları için ateşkes fikri cazip gelebilir ve bunu anlıyorum, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın geniş topraklarını ele geçirmesinin fiilen meşrulaştırılması anlamına gelirse, bu adil ve kalıcı bir barış olmayacaktır” dedi.
Blinken ayrıca, Moskova'nın ateşkesi askeri birliklerini yeniden bir araya getirmek ve bir süre sonra saldırı eylemleri başlatmak için kullanabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi.