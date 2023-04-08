https://sputniknews.com.tr/20230408/bbpden-istifa-eden-tahir-sahin-devadan-da-istifa-etti-1069369202.html

BBP’den istifa eden Tahir Şahin, DEVA’dan da istifa etti

BBP’den istifa eden Tahir Şahin, DEVA’dan da istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğu dönem görevinden istifa eden Tahir Şahin, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden de istifa... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T13:26+0300

2023-04-08T13:26+0300

2023-04-08T13:27+0300

2023 türkiye seçimleri

deva partisi

büyük birlik partisi (bbp)

istifa

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BBP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten MKYK üyesi Tahir Şahin, Ekim 2022’de ‘gördüğüm lüzum üzerine’ diyerek partisinden istifa etmiş ve birkaç gün sonra da Ali Babacan tarafından rozeti takılarak DEVA Partisi’ne katılmıştı.Deva Partisi'nde Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘DEVA Partisinin CHP Listelerinden girmesini reddediyorum’ diyerek buradan da istifa ettiğini duyurdu.Tahir Şahin'in paylaşımı şöyle: “Dün ne dediysem bugün de aynısını ifade ediyorum. Şöyle ki; BBP'den istifa ettiğim süreçte AKP listesinden girmeyi reddederken, bugün de DEVA Partisinin CHP listelerinden girmesini reddediyorum. Tahir Şahin siyaset yapmak zorunda değil lakin omurgalı durmak zorunda. Eylemleri ve söylemleri bir olan Tahir Şahin siyasi hayatı boyunca hakkın ve halkın rızasını kazanmak için siyaset yaptı. Bugüne kadar DEVA Partisi kendi ad ve amblemi ile seçimlere girecek deyip, son dakika CHP listelerinden girmesini kabul etmiyorum. Ülkemizde 2 adet siyasi parti yok. Dolayısıyla seçmeni ve yüce Türk milletini bu iki partiye mecbur etmek doğru değildir. İşte bu ve daha sayamadığım birçok nedenlerden dolayı DEVA Partisi’ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Bana inanan ve benimle yol yürüyen tüm Sinoplu hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz”

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deva partisi, büyük birlik partisi (bbp), istifa