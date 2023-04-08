https://sputniknews.com.tr/20230408/bakan-nebati-iktisadi-alanda-verdigimiz-milli-mucadeleyi-de-ne-yazik-ki-bir-turlu-idrak-edemiyorlar-1069377997.html

Bakan Nebati: İktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar

Bakan Nebati: İktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar, bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T19:28+0300

2023-04-08T19:28+0300

2023-04-08T19:38+0300

2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

seçim

ekonomi

denizli büyükşehir belediyesi sokak hayvanları merkezi

afad

deprem

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Nebati, buradaki konuşmasında, çok sayıda ili ve milyonlarca insanı doğrudan etkileyen büyük depremler ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinde kaybedilen canlar nedeniyle ramazan ayını bu yıl buruk duygularla idrak ettiklerini söyledi.Nebati, felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar diledi.Felaketin ilk gününden itibaren, Denizli'nin, diğer tüm iller gibi asrın dayanışmasındaki yerini aldığını dile getiren Nebati, "İşte aziz milletimizin her türlü zorluk karşısında sergilediği bu birlik ve dayanışma ruhu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki sarsılmaz devlet iradesiyle birleştiğinde aşamayacağımız hiçbir sorun, ulaşamayacağımız hiçbir hedef söz konusu değildir" diye konuştu.Deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahada olduklarının altını çizen Nebati, AFAD'a da şimdiye kadar 40 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdiklerini anlattı.Depremden etkilenen vatandaşlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunduklarını hatırlatan Nebati, hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını söyledi.Ayrıca, hane başına 15 bin lira afetzede taşınma destek ödemesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Nebati, DASK kapsamında bugüne kadar başvuruların büyük kısmını tamamlayarak 14,4 milyar lira hasar ödemesinde bulunduklarını, bu ayın sonuna kadar da tazminat ödemelerinin tamamını bitireceklerini ifade etti.Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Nebati, bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayacaklarını, toplamda da 650 bin konut inşa edeceklerini kaydetti.Ülke genelinde yapımına başlanan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçtiğine dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:Denizli ekonomisi ve sanayisi hakkında da bilgi veren Nebati, Denizli Makine İhtisas OSB'nin tamamlanmasıyla kentteki OSB sayısının 5'e ulaşacağını dile getirdi.'Ekonomimizin makro göstergelerde performansı yüksek'Küresel ekonominin son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ettiğini dile getiren Nebati, salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok kriz ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemlerin artık yetersiz kaldığının altını çizdi.Enflasyon ile mücadelede gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının, dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediğini ve işsizliği körüklediğini vurgulayan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:Büyüme, makine ve teçhizat yatırımı, istihdam ve ihracat konularında yaşanan gelişmelere de değinen Nebati, "Bu süre zarfında, asgari ücret başta olmak üzere ücretli çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız iyileştirmelere ve birçok kalemde uyguladığımız vergi indirimlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz. EYT'nin, maaş artışlarının ve depremin kamu maliyesi üzerindeki oluşturacağı yükü de göğüsleyecek güce çok şükür sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.'Bugün 7'li masa ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor'2022 gibi zorlu bir yılda dahi neredeyse tüm makroekonomik göstergelerde Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerine ulaştıklarının altını çizen Nebati, şunları kaydetti:Deprem nedeniyle sahada olduklarını ve bu nedenle bu soruları sorma imkanı bulamadıklarını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:'Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım'Türkiye'nin yerli ve mili otomobili Togg'u planladıkları şekilde yollara çıkardıklarını anlatan Nebati, böylece Türk milletinin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmenin de kendilerine nasip olduğunu belirtti.Bakanlığa tahsis edilen Togg'u dün kullandığını hatırlatan Nebati, şunları söyledi:'En temel mesele enflasyon'Bakan Nebati, şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonda da kasım 2022'den bu yana düşüş trendine girildiğini ve mart 2023 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 50,5 seviyesine gerilediğini söyledi.Nebati, "Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alıyoruz" dedi.Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde Türkiye'nin yeni bir eşiğe geldiğini vurgulayan Nebati, "Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel-gitlerine tekrar teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır" diye konuştu.Nebati, etkinliğin basına kapalı bölümünde iş adamlarının sorularını yanıtladı.

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nureddin nebati, seçim, ekonomi, denizli büyükşehir belediyesi sokak hayvanları merkezi, afad, deprem