https://sputniknews.com.tr/20230408/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-cevrim-ici-sinavla-ilgili-basortusu-sorusturmasi-1069383351.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, çevrim içi sınavla ilgili 'başörtüsü' soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, çevrim içi sınavla ilgili 'başörtüsü' soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:05+0300
2023-04-08T22:05+0300
2023-04-08T22:08+0300
türkiye
başörtüsü
haber
ankara cumhuriyet başsavcılığı
öğrenci
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"ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" haberi üzerine olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.
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başörtüsü, haber, ankara cumhuriyet başsavcılığı, öğrenci
başörtüsü, haber, ankara cumhuriyet başsavcılığı, öğrenci
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, çevrim içi sınavla ilgili 'başörtüsü' soruşturması
22:05 08.04.2023 (güncellendi: 22:08 08.04.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.
"ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" haberi üzerine olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.
Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.