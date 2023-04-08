https://sputniknews.com.tr/20230408/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-cevrim-ici-sinavla-ilgili-basortusu-sorusturmasi-1069383351.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, çevrim içi sınavla ilgili 'başörtüsü' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, çevrim içi sınavla ilgili 'başörtüsü' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T22:05+0300

2023-04-08T22:05+0300

2023-04-08T22:08+0300

türkiye

başörtüsü

haber

ankara cumhuriyet başsavcılığı

öğrenci

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"ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" haberi üzerine olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

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başörtüsü, haber, ankara cumhuriyet başsavcılığı, öğrenci