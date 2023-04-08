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https://sputniknews.com.tr/20230408/ak-partili-dag-insallah-ilk-turda-secimi-kazanacagiz-muharrem-ince-faktoru-var-1069367686.html
AK Partili Dağ: İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız, Muharrem İnce faktörü var
AK Partili Dağ: İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız, Muharrem İnce faktörü var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partilerinin önde gittiğini belirterek, "İnşallah... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T12:42+0300
2023-04-08T12:42+0300
türkiye
hamza dağ
ak parti
açıklama
muharrem ince
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AK Parti’de üç dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyleyen Dağ, "20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. Dağ, “Kızılay kan stoğunun asgari düzey altına inmesinin bir nedeni, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi” sorusuna da, "Pireye kızıp yorgan yakılmaz, vatandaşlara çağrımız olmuş olsun. Vatandaşımız da kan bağışını mutlaka yapmasından fayda var" yanıtını verdi.Dağ, tv100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' isimli programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Dağ, “Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce’nin yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye kasımda, aralıkta, ocakta baktığımızda yok. Şubatta 0'lar 1'ler, marttan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması” ifadelerini kullandı.'Yeniden Refah ve BBP ayrı liste isteyince MHP de istedi'Dağ, Cumhur İttifakı’nda neden ortak liste yapılmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:“Bir önceki seçimde MHP ile ayrı bir listeye girmiştik. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi seçime ayrı bir listeyle girmek isteyince aynı ittifak içinde iki siyasi parti ayrı bir listeyle girince MHP de biz de ayrı bir listeyle girmek istiyoruz dediler.”'Çok net şekilde üç dönem kuralı uygulanmalı'AK Parti’deki üç dönem kuralı tartışmalarına da değinen Dağ, "Biz 2018’de üç dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde üç dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde üç dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek" diye konuştu.'En önemli vaadimiz enflasyonu aşağı indirmek'Dağ, hayat pahalılığıyla ilgili bir soru üzerine de, “Ekonomi sorunu yok demiyoruz böyle bir şey var ama çözeceğiz, çözüyoruz, çözmek için uğraşıyoruz. Depremin mutlaka ekonomiye bir etkisi oldu. Allah’a şükür hızla ekonomi çarkları döndü. Dünyadaki enflasyon artışıyla beraber biz faizle ilgili yaptığımız işte enflasyon dünyadaki oranın üzerinde bizde artış oldu. Şimdi onun aşağıya doğru eğiliminde inmeye başladığını görüyoruz. Bundan sonra bizim önümüzdeki dönemde seçim vaadi olarak ne yapacaksınız diye sorsanız bizim en önemli vaadimiz enflasyonu aşağıya indirmek” ifadelerini kullandı.'Pireye kızıp yorgan yakılmaz'Dağ, Candaş Tolga Işık’ın, “Kızılay kan stoğunun asgari düzey altına inmesinin bir nedeni, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:“Kızılay Başkanı sonuç olarak depremin başından beri bir şekilde çalışma yapıyor ve bu konuda tek cevabım şu olur; Kızılay Başkanı ve Kızılay yönetiminin sadece Kızılay konusundaki işler yoğunlaşması, Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olarak tarihten bu yana gelen o yardım kuruluşu çalışmasını devam ettirmesi, diğer tartışmaların ne ona ne ülkeye ne de partimize faydası var. Onu söylüyorum sadece. Ben de çağrıda bulunmuş olayım, yakın zamanda kan bağışı yapacağım. Pireye kızıp yorgan yakılmaz, vatandaşlara çağrımız olmuş olsun. Vatandaşımız da kan bağışını mutlaka yapmasından fayda var."Işık'ın, "Milletvekili listesinde yer almayan bakan var mı" sorusunu ise Dağ, "Listede yer almayan bakan var" diye yanıtladı.
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hamza dağ, ak parti, açıklama, muharrem ince
hamza dağ, ak parti, açıklama, muharrem ince

AK Partili Dağ: İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız, Muharrem İnce faktörü var

12:42 08.04.2023
© İHAHamza Dağ
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partilerinin önde gittiğini belirterek, "İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var" dedi.
AK Parti’de üç dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyleyen Dağ, "20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. Dağ, “Kızılay kan stoğunun asgari düzey altına inmesinin bir nedeni, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi” sorusuna da, "Pireye kızıp yorgan yakılmaz, vatandaşlara çağrımız olmuş olsun. Vatandaşımız da kan bağışını mutlaka yapmasından fayda var" yanıtını verdi.
Dağ, tv100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' isimli programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Dağ, “Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce’nin yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye kasımda, aralıkta, ocakta baktığımızda yok. Şubatta 0'lar 1'ler, marttan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması” ifadelerini kullandı.

'Yeniden Refah ve BBP ayrı liste isteyince MHP de istedi'

Dağ, Cumhur İttifakı’nda neden ortak liste yapılmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
“Bir önceki seçimde MHP ile ayrı bir listeye girmiştik. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi seçime ayrı bir listeyle girmek isteyince aynı ittifak içinde iki siyasi parti ayrı bir listeyle girince MHP de biz de ayrı bir listeyle girmek istiyoruz dediler.”

'Çok net şekilde üç dönem kuralı uygulanmalı'

AK Parti’deki üç dönem kuralı tartışmalarına da değinen Dağ, "Biz 2018’de üç dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde üç dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde üç dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek" diye konuştu.

'En önemli vaadimiz enflasyonu aşağı indirmek'

Dağ, hayat pahalılığıyla ilgili bir soru üzerine de, “Ekonomi sorunu yok demiyoruz böyle bir şey var ama çözeceğiz, çözüyoruz, çözmek için uğraşıyoruz. Depremin mutlaka ekonomiye bir etkisi oldu. Allah’a şükür hızla ekonomi çarkları döndü. Dünyadaki enflasyon artışıyla beraber biz faizle ilgili yaptığımız işte enflasyon dünyadaki oranın üzerinde bizde artış oldu. Şimdi onun aşağıya doğru eğiliminde inmeye başladığını görüyoruz. Bundan sonra bizim önümüzdeki dönemde seçim vaadi olarak ne yapacaksınız diye sorsanız bizim en önemli vaadimiz enflasyonu aşağıya indirmek” ifadelerini kullandı.

'Pireye kızıp yorgan yakılmaz'

Dağ, Candaş Tolga Işık’ın, “Kızılay kan stoğunun asgari düzey altına inmesinin bir nedeni, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
“Kızılay Başkanı sonuç olarak depremin başından beri bir şekilde çalışma yapıyor ve bu konuda tek cevabım şu olur; Kızılay Başkanı ve Kızılay yönetiminin sadece Kızılay konusundaki işler yoğunlaşması, Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olarak tarihten bu yana gelen o yardım kuruluşu çalışmasını devam ettirmesi, diğer tartışmaların ne ona ne ülkeye ne de partimize faydası var. Onu söylüyorum sadece. Ben de çağrıda bulunmuş olayım, yakın zamanda kan bağışı yapacağım. Pireye kızıp yorgan yakılmaz, vatandaşlara çağrımız olmuş olsun. Vatandaşımız da kan bağışını mutlaka yapmasından fayda var."
Işık'ın, "Milletvekili listesinde yer almayan bakan var mı" sorusunu ise Dağ, "Listede yer almayan bakan var" diye yanıtladı.
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