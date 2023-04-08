https://sputniknews.com.tr/20230408/abd-ortadoguya-154-tomahawk-tasiyan-denizalti-gonderdi-1069377213.html
ABD Ortadoğu’ya 154 Tomahawk taşıyan denizaltı gönderdi
ABD Ortadoğu’ya 154 Tomahawk taşıyan denizaltı gönderdi
ABD Deniz Kuvvetleri’nin, 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip bir denizaltıyı Ortadoğu’ya aktardığı belirtildi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T19:15+0300
2023-04-08T19:15+0300
2023-04-08T19:15+0300
dünya
abd
tomahawk
bahreyn
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ABD medyasının haberine göre, Bahreyn’de üslenen ABD 5. Filo’nun Sözcüsü Timothy Hawkins, denizaltının artık Süveyş Kanalı’nı geçtiğini bildirdi. Hawkins, denizaltının, “bölgede güvenlik ve denizde istikrarının sağlanmasına yardımcı olacağını” savundu.5. Filo’nun görevlerinden biri, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda devriye görevini yerine getirmek.ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın genelde bu tür manevraları açıklamamayı tercih ettiğine dikkat çekildi. Haberde, mevcut durumda ABD yönetiminin İran’a askeri imkanlarını anımsatmaya çalışıyor olabileceği tahminin bulundu.
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abd, tomahawk, bahreyn
ABD Ortadoğu’ya 154 Tomahawk taşıyan denizaltı gönderdi
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ABD Deniz Kuvvetleri’nin, 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip bir denizaltıyı Ortadoğu’ya aktardığı belirtildi.
ABD medyasının haberine göre, Bahreyn’de üslenen ABD 5. Filo’nun Sözcüsü Timothy Hawkins, denizaltının artık Süveyş Kanalı’nı geçtiğini bildirdi. Hawkins, denizaltının, “bölgede güvenlik ve denizde istikrarının sağlanmasına yardımcı olacağını” savundu.
5. Filo’nun görevlerinden biri, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda devriye görevini yerine getirmek.
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın genelde bu tür manevraları açıklamamayı tercih ettiğine dikkat çekildi. Haberde, mevcut durumda ABD yönetiminin İran’a askeri imkanlarını anımsatmaya çalışıyor olabileceği tahminin bulundu.