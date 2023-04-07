https://sputniknews.com.tr/20230407/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-tutuklu-sayisi-44e-yukseldi-1069311984.html

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklu sayısı 44'e yükseldi

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklu sayısı 44'e yükseldi

Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 23'ü daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 44'e yükseldi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T03:51+0300

2023-04-07T03:51+0300

2023-04-07T03:51+0300

türkiye

yasadışı bahis

samsun

gözaltı

operasyon

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 23’i daha tutuklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 65 zanlıdan 34'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 31'i adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifade veren zanlılardan 23’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheliye ev hapsi verildi.Şüphelilerden 3’si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında dünde adliye çıkarılan 31 kişiden 21’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 3 şüpheliye ev hapsi verilmişti.Şüphelilerden 7’si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Samsun Valiliği'nden açıklamaSamsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı 3 Nisan'da Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek açıklamada şunlar kaydedildi:"7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçları hakkında CMK 135 ve CMK 140 tedbirlerinin uygulanmasıyla yürütülen soruşturma işlemlerinde, ilgili kurum kuruluşlardan temin edilen verilerin incelenmesi ve yapılan araştırmalarda ve MASAK raporu kapsamında yapılan tespitlerde dosya şüphelilerinin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 bin lira civarında olduğu tespit edilmiş, Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile şüpheli şahıslar ve 9 şirketin tüm banka, elektronik para ve kripto para hesapları ile şüphelilere ait yaklaşık değeri 21 milyon 311 bin 400 lira olan 14 adet motorlu taşıt ile 4 adet taşınmaza operasyon tarihi ile eş zamanlı olarak el konulmuştur. Şüpheli şahısların ikamet adresleri ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 87 adet tablet, 15 gram esrar, 86 cep telefonu, 116 sim kart, 13 flash bellek, 22 hard disk, 13 notebook, 1 adet LTE proxy cihaz düzeneği, 26 adet başkası adına kayıtlı banka kartı, 72 bin lira, 445 avro, 345 dolar nakit para ele geçirilmiştir."Açıklamada, 44 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilerek "7 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 10 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılmış, 5 şüphelinin bulundukları illerde ifadeleri alınmış, 1 şüpheli KKTC’de askerlik görevinde, 1 şüpheli cezaevinde bulunmaktadır. 4 şüpheli ise ikametlerinde bulunamamıştır. Arama çalışmaları devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/futbol-maclarinda-yasa-disi-bahis-sistemi-kullananlara-operasyon-16-supheli-yakalandi-1068884765.html

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