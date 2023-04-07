Tel Aviv'de düzenlenen çifte saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın: Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türk Harb-İş Sendikası: ‘Tatmin edici bir maaş zammı almazsak işi bırakacağız’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
104 dk
Z RAPORU
İttifaklarda milletvekilliği aday listelerinde son durum
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230407/tel-avivde-duzenlenen-cifte-saldirida-1-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1069356503.html
Tel Aviv'de düzenlenen çifte saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Tel Aviv'de düzenlenen çifte saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T23:10+0300
2023-04-07T23:14+0300
tel aviv
israil
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069357079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15e2e1860082466d0b5ab318c0e1c497.jpg
İsrail polisi, Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren bir kişinin, eş zamanlı olarak araçla ezme eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.Saldırıda bir turistin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.İsrail basınındaki haberlere göre, çifte saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını paylaştı.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.Ne olmuştu?İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
tel aviv
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069357079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12fffb4147fbed217d017ed0c14fd07c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tel aviv, israil, saldırı
tel aviv, israil, saldırı

Tel Aviv'de düzenlenen çifte saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

23:10 07.04.2023 (güncellendi: 23:14 07.04.2023)
© AFP 2023 / OREN ZIVTel Aviv'de düzenlenen çifte saldırı
Tel Aviv'de düzenlenen çifte saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / OREN ZIV
Abone olTelegram
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisi, Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren bir kişinin, eş zamanlı olarak araçla ezme eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Saldırıda bir turistin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail basınındaki haberlere göre, çifte saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını paylaştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.
İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала