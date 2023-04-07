https://sputniknews.com.tr/20230407/tbmm-deprem-arastirma-komisyonuna-sunum-yapan-prof-dr-kumral-ucuz-suriye-demiri-olumleri-katladi-1069314159.html

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Prof. Dr. Kumral: Ucuz Suriye demiri ölümleri katladı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Prof. Dr. Kumral: Ucuz Suriye demiri ölümleri katladı

Deprem bölgesinde yıkılan binaların çoğunda ucuz ve kalitesiz Suriye demirinin kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kumral, ‘Dayanıklılığı bizim demirlerin... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T07:45+0300

2023-04-07T07:45+0300

2023-04-07T07:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

tbmm

deprem

enkaz

demir

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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda ölümlerin katlanarak artmasında, ucuz Suriye demirinin etkili olduğu tespiti yapıldı. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kumral, “Yıkılan binaların çoğunun demirleri Türk yapımı değil. Ucuz olduğu için Suriye demirini kullanmışlar. Dayanıklılığı bizim demirlerin yarısı kadar değil” dedi.Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Nazmi Şahin, Kahramanmaraş merkezli son depreme kadar geçmiş beş depremde yapı denetimli binaların yıkılmadığını belirtirken, “Son depremde ise yapı denetimli 151 bin binadan yaklaşık 290’ı yıkıldı. Bunların yüzde 85’i de ikinci depremde yıkıldı” bilgisini verdi.‘Fay yasası getirilsin’Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, yapı denetim mekanizmasının gözden geçirilmesi gerektiğini, yapı stoğuyla ilgili çalışmaların da bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Yeni yapılacak kalıcı konutların yerlerine ilişkin de kritik açıklama yapan Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:Bölgede yıkılan binaların çoğunun 2000 yılı öncesi olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kumral da, yıkımların sebebinin ise zeminden ve kullanılan malzemelerin kalitesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Kumral, Hatay’da kullanılan demirlerin Suriye’den getirildiğine dikkat çekerek, “Yıkılan binaların çoğunun demirleri Türk yapımı değil. Hatta yanlarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası olmasına rağmen bir çok insan ucuz olduğu için Suriye demirini kullanmış. Suriye demirinin dayanıklılığı bizim demirlerinin yarısı kadar değil. Sonuçları ortada” dedi.İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, deprem faylarının sürekli hareket halinde olduğunu ve mevcut ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.‘Ahkam kesen’ akademisyenlerİstanbul’un bazı yerlerinin zeminin kötü, bazı yerlerin zemininin ise Türkiye’nin en sağlam zeminlerinden olduğunu belirten Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230406/uzmanlar-uyardi-enkaz-altinda-kalan-tarim-ilaclari-cevreyi-tehdit-ediyor-1069260860.html

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türkiye, tbmm, deprem, enkaz, demir