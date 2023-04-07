https://sputniknews.com.tr/20230407/selvi-kilicdaroglundan-video-her-cocuk-yeterli-beslenene-kadar-calisacagim-1069357554.html

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan video: Her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan video: Her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda, "Her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T23:28+0300

2023-04-07T23:28+0300

2023-04-07T23:31+0300

2023 türkiye seçimleri

selvi kılıçdaroğlu

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video paylaştı.Selvi Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında seslendiği videoyu, "Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum." notuyla paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:"Bu mutfak neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey her mutfağa geldiğinde eyvah yine yayın başlayacak diyordum ve ne zaman yapacağı da belli olmuyordu.Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyuramayan da aslında yeterince beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem babaane hem anneanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam ülkedeki tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun."

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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı