https://sputniknews.com.tr/20230407/selvi-kilicdaroglundan-airfryer-paylasimi-esime-cok-sormussunuz-gencler-1069319768.html

Selvi Kılıçdaroğlu’ndan airfryer paylaşımı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'

Selvi Kılıçdaroğlu’ndan airfryer paylaşımı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T10:51+0300

2023-04-07T10:51+0300

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yaşam

selvi kılıçdaroğlu

airfryer

mutfak

kemal kılıçdaroğlu

ev

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını yaptı.Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, evlerinin mutfağında airfryer ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşımına ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/airfryer-icin-yeni-karar-gozetim-uygulamasindan-vazgecildi-1068897069.html

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selvi kılıçdaroğlu, airfryer, mutfak, kemal kılıçdaroğlu, ev