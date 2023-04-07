https://sputniknews.com.tr/20230407/selvi-kilicdaroglundan-airfryer-paylasimi-esime-cok-sormussunuz-gencler-1069319768.html
Selvi Kılıçdaroğlu’ndan airfryer paylaşımı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'
Selvi Kılıçdaroğlu’ndan airfryer paylaşımı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T10:51+0300
2023-04-07T10:51+0300
2023-04-07T10:52+0300
yaşam
selvi kılıçdaroğlu
airfryer
mutfak
kemal kılıçdaroğlu
ev
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını yaptı.Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, evlerinin mutfağında airfryer ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşımına ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/airfryer-icin-yeni-karar-gozetim-uygulamasindan-vazgecildi-1068897069.html
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selvi kılıçdaroğlu, airfryer, mutfak, kemal kılıçdaroğlu, ev
selvi kılıçdaroğlu, airfryer, mutfak, kemal kılıçdaroğlu, ev
Selvi Kılıçdaroğlu’ndan airfryer paylaşımı: 'Eşime çok sormuşsunuz gençler'
10:51 07.04.2023 (güncellendi: 10:52 07.04.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını yaptı.
Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, evlerinin mutfağında airfryer ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşımına ekledi.