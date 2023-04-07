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https://sputniknews.com.tr/20230407/rus-havayolu-sirketi-pobeda-alanyaya-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1069350918.html
Rus havayolu şirketi Pobeda, Alanya’ya uçuşları yeniden başlatıyor
Rus havayolu şirketi Pobeda, Alanya’ya uçuşları yeniden başlatıyor
Rus havayolu şirketi Pobeda, 1 Haziran’dan itibaren Moskova’dan Alanya’ya uçuşlara yeniden başlayacağını belirtti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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Pobeda Havayolları, Moskova – Alanya seferleri için bilet satışlarının başladığını açıkladı. Açıklamada, “Uçuşlar, 1 Haziran 2023’te başlıyor” ifadesine yer verildi.Seferlerin her gün yapılacağı kaydedildi.Pobeda’dan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, karadaki servisle ilgili yaşanan sorunlar yüzünden uçuşların 14 Şubat’ta askıya alındığı belirtildi.
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pobeda, alanya, moskova, uçak

Rus havayolu şirketi Pobeda, Alanya’ya uçuşları yeniden başlatıyor

19:43 07.04.2023 (güncellendi: 20:14 07.04.2023)
© Fotoğraf : TwitterPobeda Havayolu şirketi
Pobeda Havayolu şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Rus havayolu şirketi Pobeda, 1 Haziran’dan itibaren Moskova’dan Alanya’ya uçuşlara yeniden başlayacağını belirtti.
Pobeda Havayolları, Moskova – Alanya seferleri için bilet satışlarının başladığını açıkladı. Açıklamada, “Uçuşlar, 1 Haziran 2023’te başlıyor” ifadesine yer verildi.
Seferlerin her gün yapılacağı kaydedildi.
Pobeda’dan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, karadaki servisle ilgili yaşanan sorunlar yüzünden uçuşların 14 Şubat’ta askıya alındığı belirtildi.
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